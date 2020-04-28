永康警添購可攜式照明設備　提升路檢執勤安全

▲台南市警永康分局為提升員警執勤安全，避免路檢點現場亮度不足，而造成重大危害或潛藏風險，特別增購可攜式LED照明設備，提升夜間辨識度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫期間警方維護治安絕不鬆懈，台南市警永康分局針對轄內易發生酒後駕車時段及地點，仍持續加強取締，但為提升員警執勤安全，避免路檢點現場亮度不足，而造成重大危害或潛藏風險，永康分局特別增購可攜式LED照明設備，提升夜間辨識度，目前實地使用，獲員警及民眾肯定。

台南市警局長周幼偉局長上任後，相當重視員警執勤安全，尤其是夜間處理交通事故或路檢時，常提醒同仁「安全第一」，必須依規定擺設警示設備，以提醒用路人注意。永康分局由教官親自實際操作指導，於路檢時增設此照明設備，可增加照射範圍亮度減少警方盤查時視線死角，讓現場執勤員警可快速觀察受檢車輛，掌握車內人數、動態、特徵，降低暗夜執勤風險，兼具便利性及安全性，目前使用上獲同仁及民眾好評，將持續觀察，並滾動式調整檢討。

永康分局長呂世明表示，警方執勤狀況瞬息萬變，為有效提升員警執勤安全與便利性，改善部分路段路檢環境燈光照明不足問題，因而增設可攜式LED照明設備，搭配原有肩燈與頭燈彈性使用，可提高執勤人員夜間辨識度，確保民眾行車安全。

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