渣男退散！這「4星座」只想跟你到天長地久

▲談戀愛最怕遇到渣男，到底哪些人一談戀愛就想跟你到天長地久？（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

一邊說愛你，一邊到處撩妹，談戀愛最怕遇到這種渣男，科技紫微網整理出「談戀愛只想跟你到天長地久」TOP4星座，快來看看專情男到底是誰！

金牛座



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專情的金牛座一生追求平穩安定，跟你談戀愛時，一定是認認真真的在談戀愛，可能說不出什麼甜言蜜語哄你開心，但你需要他的時候他都會在，給你十足的安心感，所以金牛座投入感情後，想到的就是建立家庭、結婚生子、共同過日子，希望一段愛情可以持續到天長地久。

巨蟹座

最愛家又顧家的巨蟹座，非常嚮往家庭生活的溫暖，剛開始一段感情時，會因為害怕受到傷害，而不敢太快投入，不過只要確認關係後，就會全心全意想要開花結果，和對方組成溫馨的家，彼此相依相偎，恩愛如蜜，一家人愛得溫暖、長長久久。

處女座

相當要求完美的處女座，在談戀愛時，會非常冷靜理性，不會輕易被愛沖昏頭，為了找尋穩定的愛情，不會讓自己輕易陷入情網，而是喜歡慢慢培養感情，轟轟烈烈的愛情反而會讓他焦慮不安，當確認了一份愛情以後，就會細水長流，慢步前行，不易動搖。

摩羯座

個性謹慎的摩羯座，在面對愛情時，其實非常小心翼翼，需要花很久的時間觀察對方，確認兩人適合後才會選擇告白在一起，對摩羯座而言，浪漫不浪漫無關緊要，重要的是能不能持續到天長地久，他只追求以結婚為目的的戀愛，一旦愛上，就會死心塌地，婚後也會死心眼的為柴米油鹽的婚姻生活而奔忙。