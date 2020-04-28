影／鋼鐵部長率隊抗疫百日！　陳時中回想「2關鍵時刻」最緊張

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28日）抗疫進入第一百天，指揮官陳時中被問這段期間最緊張的時刻，回想是在「寶瓶星號」郵輪停靠基隆港，指揮中心登船對1738名旅客進行發燒篩檢，很怕萬一結果不好，和歐美疫情大爆發時。

▲指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



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陳時中說，最緊張的時候是寶瓶星號等待檢驗結果，真的很緊張，一直在做演練，萬一有個案，接下來能怎麼做，但愈演練愈緊張，那段時間很緊張，還好結果是好的。

陳時中接著表示，還有當歐美疫情大爆發前，不斷向國人提出警告，可能下一波攻擊會來自歐美，因為突然3月病例數爬升，是緊張的，因為有一點超乎設想，知道要來了，沒想到這麼進步國家一下 子有這樣的衝擊，也讓指揮中心重新檢視醫療量能，若台灣發生類似情況，是否能承擔。

時間拉回2月8日，寶瓶星號郵輪停靠基隆港，指揮中心登船對1738名旅客進行發燒篩檢，若有人發燒，就會直接在船上採檢送醫，而其餘旅客則需在船隔離14天。對此，有旅客的家屬早早就到現場等候，希望可以將酒精及慢性疾病的藥物給船上的親屬。另外，陳時中也親自登船，但身上並未穿著防護衣。

當時寶瓶星號整個檢疫時間約為5-6小時，如果旅客全是陰性反應，行李不會另外消毒，會在旅客離開後以二氧化氯等消毒水進行全船消毒。船上有40多人在過去一個月有大陸旅遊史，讓指揮中心不敢大意，只要有一人陽性將全數留船隔離。幸好最後結果出爐，無人陽性，陳時中特地登船廣播，宣布「大家可以回家了」。