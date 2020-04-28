河樂廣場修訂土地使用管制規定　黃偉哲期則招商提供多功能服務

▲河樂廣場辦理變更都市計畫調整土地使用規定，並於4月21日起公告公開展覽30天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

富比士雜誌評鑑為世界7大令人期待公園的河樂廣場，規劃預留多功能使用空間，為讓廣場空間更有效率利用，市長黃偉哲指示儘速研擬招商規劃；讓都市水岸空間不僅擁有親子休憩功能，更可融入文創設施、提供複合性商業服務功能，以提昇公共建設服務品質。



市府都發局長莊德樑表示，河樂廣場啟用後已成為台南市指標性觀光景點設施，為因應觀光遊憩人潮，帶動地方觀光發展，充分發揮該案之空間效益，未來將以多功能空間使用為委外經營方向，並提供部分商業活動設施使用，提供複合性公共服務。





該案檢討內容公開展覽計畫書張貼於市府永華市政中心、民治市政中心都市發展局公告欄及各區公所公告欄，亦刊登於台南市政府首頁市政公告及本府都市發展局網站公告事項中，提供民眾查閱。



另因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎COVID-19）防疫期間，該案說明會簡報內容製作視訊影片已上傳至都發局多媒體影音專區網站，以供大眾閱覽；民眾可透過觀看線上影片瞭解計畫內容，或電洽都發局綜合企劃及審議科瞭解案情。公開展覽期間內公民或團體如有意見，請以書面略附圖並載明姓名或名稱及地址向市府提出，以供各級都市計畫委員會審議參考。實際參採情形須俟該計畫案審議完成後，依市府公告發布實施內容為準。

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