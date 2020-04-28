正妹博主8分鐘仿妝羅志祥　神複製「30秒影片」抖破1081萬觀看

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

藝人羅志祥與前女友周揚青分手，部分網友挖出他以前「示範電臀30秒」的影片，甚至還有男大生實測後直呼根本做不出來。微博知名幽默博主「設計系奶子」日前分享一部仿妝影片，模仿的對象就是羅志祥，不僅神還原表情細節，最後的才藝表演竟然是超強電臀，上傳至今已累積1081萬次觀看。

自稱住在北京、畢業於中國美術學院的女博主「設計系奶子」，留著一頭短髮、長相清秀，在長達8分12秒的仿妝影片中，她一開頭就表明要模仿的對象是羅志祥，為了還原黑眼圈，還故意撐到早上7時才睡覺，看起來才有一種「沒睡好」的疲憊感。

▲完妝前後對比。（圖／翻攝自微博／設計系奶子，下同）

「設計系奶子」透過雙眼皮貼、修容、超誇張臥蠶等技巧，讓五官更貼近羅志祥，甚至不忘把鼻孔外緣塗黑一圈，最後抓出招牌厚直瀏海，整體造型就完成了。超高還原度連她看了也忍不住直呼，「好像啊，我要死了，我一個女的怎麼可以像羅志祥？」

「設計系奶子」在影片結尾還表演15秒的「電臀」，自25日上傳至今，已在微博累積1081萬次觀看。網友們也半開玩笑用截圖留言回覆，「我暈！封面好像啊！」、「妳妝像就算了，抖臀速度竟然也模仿到精髓」、「羅志祥時間管理的謎題解開了，妳就是他的替身吧」、「哈哈哈，歪嘴的時候好像」。

▼網友也覺得博主模仿很成功。