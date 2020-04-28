假日到他縣市買毒品再賣給鄉親　台東無良情侶收押

▲專案小組當場查扣安非他命33包及吸食器、電子磅秤、現金4萬元等相關犯罪證物。（圖／台東縣警察局提供）

記者王兆麟／台東報導

台東刑事警察大隊於假日破獲毒鴛鴦情侶歐姓男子及李姓女子，利用假日到外縣市購買毒品回到台東縣內販賣圖利，警方26日持搜索票於2人住宿旅館搜出大量第二級毒品安非他命及相關犯罪工具，全案移送台東地檢署擴大偵辦。



台東縣警察局接獲情資立即由刑事警察大隊長賴俊堯指示毒品專責查緝隊偵三隊，組成專案小組，經連日縝密過濾，蒐證，發現毒鴛鴦情侶歐姓男子及李姓女子，經常利用假日到他縣市購買毒品，再回到台東縣販賣。

26日專案小組見時機成熟，向台東地方法院聲請核發搜索票直搗毒窟，於台東市更生北路某旅館內，當場查扣共同持有之二級毒品安非他命33包（含袋重100.69公克）、吸食器1組、電子磅秤、新台幣4萬元、蘋果手機2隻、OPPO手機2隻、華為平板1台等，警方偵訊後依毒品危害防制條例罪將歐等2嫌移送台東地檢署偵辦，並聲押獲准。



台東縣警察局表示，疫情雖緊繃，但台東全體員警除全力協助防疫工作外，並加強蒐報幫派吸收青少年、學生從事聚眾打架及製造、運輸、販賣各級毒品等不法清事，使歹徒無法利用防疫期間犯案，維護社會治安。

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