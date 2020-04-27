金正恩死訊滿天飛！他收求救簡訊「我流亡到日本了」　網見亮點笑爛

▲金正恩神隱多日。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

北韓領導人金正恩行蹤成謎，死亡謠言甚囂塵上。一名網友今天就收到簡訊，發信者自稱是金正恩，還聲稱已流亡到日本，想借錢買機票找川普，更承諾日後重金答謝。充滿破綻的求救文根本騙不到原PO，而大票網友看完也被狠戳笑點。

金正恩神隱半個月，一度被指心血管手術後病危，不過官媒至今未正面闢謠，甚至有高層幹部的脫北者指出，他很可能是日前試射短程巡弋飛彈時受傷。

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各種傳聞繪聲繪影，引起國際關注，就連詐騙集團也跟上時事，刷一波存在感。有網友在「爆廢公社公開版」PO出截圖，笑虧「現在的騙徒...手法也太低裝。」

▲超瞎詐騙簡訊。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

只見訊息上寫道，「你好，我是金正恩，我還沒死，我妹妹想奪權，把我軟禁了，好不容易我逃了出來流亡到日本，因為我身分特殊，用假護照假身分，我想買機票飛去找川普借兵，還差1萬人民幣，如果你打款給我，日後我攻回朝鮮斬除女魔頭，我必定還你千萬，或者封你朝鮮大官，感謝！」

PO文一出，掀起熱烈回響，而過於粗糙的手法，包括使用繁體字、借人民幣等，都讓眾人笑到不行，「不是...金正恩會繁體中文嗎」、「好歹也來個全英文吧？留過學的人欸」、「這也太逗了」、「為什麼是用人民幣不是用韓幣斯密達」、「台詞也太扯了啦～宮廷劇看太多喔」、「跟他說你剛好是川普的秘書，借1萬人民幣不是問題，但是必需先付30%手續費哦」、「恰不恰恰司密達」。