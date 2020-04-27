　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金正恩死訊滿天飛！他收求救簡訊「我流亡到日本了」　網見亮點笑爛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 川金會,川金二會,川普,金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩神隱多日。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

北韓領導人金正恩行蹤成謎，死亡謠言甚囂塵上。一名網友今天就收到簡訊，發信者自稱是金正恩，還聲稱已流亡到日本，想借錢買機票找川普，更承諾日後重金答謝。充滿破綻的求救文根本騙不到原PO，而大票網友看完也被狠戳笑點。

金正恩神隱半個月，一度被指心血管手術後病危，不過官媒至今未正面闢謠，甚至有高層幹部的脫北者指出，他很可能是日前試射短程巡弋飛彈時受傷。

請繼續往下閱讀...

各種傳聞繪聲繪影，引起國際關注，就連詐騙集團也跟上時事，刷一波存在感。有網友在「爆廢公社公開版」PO出截圖，笑虧「現在的騙徒...手法也太低裝。」

▲金正恩死訊滿天飛！他收求救簡訊「我流亡到日本了」　網見亮點笑爛。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲超瞎詐騙簡訊。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

只見訊息上寫道，「你好，我是金正恩，我還沒死，我妹妹想奪權，把我軟禁了，好不容易我逃了出來流亡到日本，因為我身分特殊，用假護照假身分，我想買機票飛去找川普借兵，還差1萬人民幣，如果你打款給我，日後我攻回朝鮮斬除女魔頭，我必定還你千萬，或者封你朝鮮大官，感謝！」

PO文一出，掀起熱烈回響，而過於粗糙的手法，包括使用繁體字、借人民幣等，都讓眾人笑到不行，「不是...金正恩會繁體中文嗎」、「好歹也來個全英文吧？留過學的人欸」、「這也太逗了」、「為什麼是用人民幣不是用韓幣斯密達」、「台詞也太扯了啦～宮廷劇看太多喔」、「跟他說你剛好是川普的秘書，借1萬人民幣不是問題，但是必需先付30%手續費哦」、「恰不恰恰司密達」。

ET快訊
慶台灣再「0確診」！美食優惠懶人包　手搖飲第2杯免費喝
愷樂偷腥羅志祥「再丟1代言」！　2廠商擬提告求償
金正恩若倒下「金與正得逃命」！　脫北記者曝原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／防社區感染！五一連假趨近…高市府組「快速反應小組」

台灣援助60萬片口罩　荷蘭回贈台中8家醫護人員鬱金香感謝

救地球！　法王、仁波切植樹並捐50萬為疫情祈福

金正恩死訊滿天飛！他收求救簡訊「我流亡到日本了」　網見亮點笑爛

大仁哥與母校院長談抗疫　名醫施景中：我以台灣為榮　

空疏場景裡的孤寂　Andres Suárez以插畫探索人我

40年老船長捕獲成功「第一鮪」 　重達200公斤27日凱旋返港

區間測速設備出包！遭質疑沒公信力　公路總局邀集警察機關檢討釐清

善耕365／一件難求！　社福團體民生物資銳減中

今年首颱醞釀！模式預測「5月初有發展」　周三起熱成夏天高溫飆30°C

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

快訊／防社區感染！五一連假趨近…高市府組「快速反應小組」

台灣援助60萬片口罩　荷蘭回贈台中8家醫護人員鬱金香感謝

救地球！　法王、仁波切植樹並捐50萬為疫情祈福

金正恩死訊滿天飛！他收求救簡訊「我流亡到日本了」　網見亮點笑爛

大仁哥與母校院長談抗疫　名醫施景中：我以台灣為榮　

空疏場景裡的孤寂　Andres Suárez以插畫探索人我

40年老船長捕獲成功「第一鮪」 　重達200公斤27日凱旋返港

區間測速設備出包！遭質疑沒公信力　公路總局邀集警察機關檢討釐清

善耕365／一件難求！　社福團體民生物資銳減中

今年首颱醞釀！模式預測「5月初有發展」　周三起熱成夏天高溫飆30°C

被問有無「雙機」躲查勤？　馬力歐自嘲：1支都不會響了還2支！

快訊／防社區感染！五一連假趨近…高市府組「快速反應小組」

找到最早隕石墜落砸死人證據　藏在鄂圖曼土耳其的三封手稿

公共區域炸菸味彈！惡鄰「一進電梯就點菸」…癮君子：連我都無法接受

4男性好友秒衝診間窩心關切！《機智醫生生活》帥氣女主CP站哪對？

范丞丞被爆戀愛「跟女友同居北京家」　網曝親密照片…工作室狠打臉！

移工宿舍是新加坡定時炸彈　12人一房沙丁魚式隔離

國小硬聯／崇學重新學習　小六重砲薛和坤一年打10轟

THE NORTH FACE發現新路！　全新輕快越野系列探索無限可能

SBL冠軍賽／周俊三拼總教練首冠差1勝 　要留下自己名字

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

清純妹求P圖！老司機「解鎖深海溝」

鄉民納悶找嘸「周揚青爸」資料…網曝：查不到才可怕

陳時中首鬆口跟記者開玩笑「你先問、我OK」

張上淳證實！國內曾出現三採陰後又復陽個案

獨／男入珠腫寶特瓶大…一擠珠子跳出　妻秒炸「塞回去」

消防員「濕毛巾掩口鼻是一種迷思」

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

連續15天無本土案例「今日一樣0確診」

今雨區曝！五一連假天氣出爐　專家曝颱風恐生成時間

陳時中介紹「桌上有一盆玫瑰花」 結果是荷蘭贈的鬱金香

全台234熱點亮人潮警示　林佳龍說話了

絕望30分鐘！707包廂脫逃過程曝光

萬華流氓藥師理智線秒斷　怒曝「實名制口罩」真相

民眾能Help！4步驟捐口罩助世界

更多熱門

相關新聞

金正恩傳病危　南韓前統一部長駁斥

金正恩傳病危　南韓前統一部長駁斥

南韓民主和平統一諮詢會議首席副主席、前統一部長丁世鉉今天表示，金正恩病危、死亡的傳聞都只是不希望南北關係好轉的人放出的假消息。

金與正「聰明善算計」　接班機率逾90％

金與正「聰明善算計」　接班機率逾90％

脫北女朴研美曝「金正恩生死」

脫北女朴研美曝「金正恩生死」

紀錄片導演曝羅德曼一直扯金正恩

紀錄片導演曝羅德曼一直扯金正恩

金正恩驚傳病重　南韓官員籲謹慎

金正恩驚傳病重　南韓官員籲謹慎

關鍵字：

金正恩求救簡訊簡訊詐騙集團詐騙繁體字

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面