台中警防疫宣傳照激似「上原亞衣引退片」封面　網歪樓求番號：小編懂玩

▲台中市警防疫宣傳照神似上原亞衣引退作「100人中出」，遭網友熱議。（合成圖／翻攝臉書《TCPB 局長室》、網路）

記者徐愷昕／台中報導

台中市警臉書《TCPB局長室》27日在臉書貼出一張模仿綜藝節目「全員逃走中」的照片，宣傳居家隔離的重要性，但因圖片與日本AV女優上原亞衣引退的作品《100人中出》非常像，網友看完整個大歪樓開玩笑稱小編「懂玩」、「根本是老司機」，小編則趕緊貼出日本綜藝「全員逃走中」的劇照無辜表示，「明明是這個…」。

《TCPB局長室》27日下午3點許在臉書粉專貼出一張宣傳新冠肺炎防疫的照片，內容可見一群男警戴著口罩墨鏡，追逐著一名身穿短版上衣、因奔跑而露出肚臍的女子，吸引目光同時，也藉此提醒大家，居家隔離檢疫者未經申請擅自外出，將會有高額罰金，並強調，若是因親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視，可以在地方衛生局提出外出申請。

此貼文一出瞬間引發熱議，就有眼尖網友卻發現，此海報神似日本AV女優上原亞衣的引退作品《100人中出》，大家紛紛於底下歪樓表示，「小編是老司機」、「求番號」、「這會不會太狂」、「懂玩」等話，甚至懷疑小編是不是有收藏迷片的癖好，對此，小編則貼出「全員逃走中」的劇照無辜回應，「明明是這個…」

粉專男小編回應稱，「很少看這個（AV）」，是網友貼出圖片才發覺有些雷同，強調當初創作用意僅是要模仿日本綜藝節目「全員逃走中」，且因該綜藝節目已發行很久，他們猜想或許上原亞衣的引退作品，靈感可能也是來自於此。

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