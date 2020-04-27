桃園驚見「活死人」！法院宣告身亡22年後現身　警揭真相讓他重生

▲郭姓男子因失蹤被判死亡。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

63歲郭姓男子深夜騎乘機車行經桃園市龜山區大坑路口遭員警攔查，赫然發現郭男已被法院宣告死亡22年，原來郭男當年與家人吵架分而離家出走，後來都沒有跟家人聯繫，竟遭法院判決死亡，直到日前身體不適看醫生郭男才知道自己成了「活死人」，由於自費看病醫療費用極高，且不知如何「重生」而鬱鬱寡歡，所幸員警在製作筆錄後函文戶政事務所設法註銷他已死的身分。

▲幸獲員警幫忙得以死而復生。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，龜山警分局大坑派出所員警李敏豪26日晚上執行22時至24時巡邏勤務，在龜山區大坑路與南上路口執行交通稽查攔查郭姓騎士，郭男表示抓魚餌維生要去新北市八里區海邊，查郭男身分竟然早在22年前就被基隆地方法院宣告死亡，經了解郭男才說在1991年時，與家人不睦而離家出走打拼做生意，卻被家人報案失蹤人口協尋，郭姓男子未曾未家人聯繫，期間也從未被警政機關攔查過，所以在失蹤期滿後，在1998年被基隆法院宣告死亡。

郭男說，數年前生意失敗後，經濟來源以四處挖掘蟲苗(魚餌)販售給釣具行換現金維生，三年前他的身體健康狀況不佳需長期洗腎，因已被法院宣告死亡多年導致沒有全民健保，必需負擔大筆醫療費用，每天為了籌措醫療費用愁容滿面，及不知道如何恢復身分而輾轉難眠憂鬱寡歡。

龜山分局大坑派出所協助郭男製作筆錄陳報分局，透過行文至戶政事務所及法院機關，註銷他死亡身分；郭男對於身分將有希望恢復感到高興，郭男萬分感謝員警積極熱心幫助，讓他「死而復生！」。

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