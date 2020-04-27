婦聯會3方法反制內政部廢止立案：「聲請釋憲準備中」

▲婦聯會主委雷倩。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

婦聯會拒絕轉型成政黨，內政部給予4個月寬限期今日屆滿，內政部27日發表聲明，已開始依政黨法43條之規定，於27日起辦理203個政黨廢止備案及42個政治團體廢止立案相關事宜。對此，婦聯會主委雷倩出面受訪表示「非常遺憾」，並表示如果內政部是用行政處分，婦聯會會依法抗爭，方法包括提出訴願、行政訴訟，甚至聲請釋憲等都在準備中。

「內政部說會陸續發公文，如果是用真正的行政處分，我們會依法抗爭。」雷倩表示，老百姓面對公權力非常卑微而無助，唯一可能就是經由行政訴訟程序，使原處分撤銷或進行緊急處分，暫時保障狀態。她呼籲，國家社會以民為本，以和為貴，疫情當前，希望民進黨部會不要政治追殺，讓婦聯會有貢獻社會的機會。

雷倩批評，過去四年來婦聯會腹背受敵，遭內政部、黨產會、衛福部、國稅局聯手追殺，如果要去抗爭，他們通通沒有做行政處分，老百姓無法抗爭。

雷倩指出，內政部對於婦聯會在第一時間要求成立非政黨之法人的請求，用拖延方式不予處理，同時向法院陳報時，卻說「政黨法沒有限制政治團體轉換為政黨以外的團體，內政部對其他政治團體的輔導，也都允許轉換為其他社會團體」。

雷倩批評，黨產會濫權剝奪婦聯會財產，過去第一時間通知銀行，不允許我們自由使用，卻沒下行政處分，導致無法抗告，最近婦聯會申請新基金會，更用表裡不一方式做出兩種不同陳述。

雷倩表示，新世紀基金會完全是自主結社自由，要從事公益活動、使用自有財源，但衛福部到今天為止，還要求要內政部、黨產會同意，此外，過去數年中，黨產會扣住不准我們動支情況下，利息產生鉅額稅務，婦聯會已被黨產會控制財產，溢繳超過三千萬元。

雷倩痛批，部會之間交織一張天羅地網，按照他們的需要隨時改變說法，甚至向法院撒謊，認為婦聯會所面對的困境是台灣民主自由的困境，不受節制的行政權會是全體國民最大威脅。