馬英九籲政府停止霸凌武漢台胞　讚柯文哲這句話

▲馬英九。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九27日表示，歷經近3個月，滯留湖北台胞大部分回到台灣，這段期間他一再呼籲政府協助台胞儘速回國，但政府在政治考量下採取雙重標準，使台胞返鄉之路漫長辛苦，尤其經上海搭乘「類包機」最折磨，武漢距上海1100公里，約台灣環島一週距離，搭車要11小時，類包機成「累」包機。

馬英九在臉書指出，指出，幾天前，多名滯留湖北台胞自救會的成員，在回台完成隔離檢疫後來看他，對於他持續聲援，向他表達謝意，他與對方說愧不敢當，他已卸任公職，力量有限，無法讓對方得到政府應該提供的協助，他所做的，只是為了同胞最基本的人權與人道，講該講的話。

馬英九提到，這些好不容易回家的鄉親說，非常認同政府採取嚴格的防疫措施，且完全配合；但難以理解的是，政府對於從歐美等高風險地區回來的台胞或外僑，卻沒採取同樣標準的防疫措施，「更讓他們難過的是，因為政府的差別待遇，許多民眾也跟著歧視他們，甚至把他們視為『病毒』。」

馬英九提及，從湖北搭乘包機與「累包機」回台的1435名台胞中，僅1人採檢結果確診為陽性，僅佔台灣340多名境外移入病例中的1例，事實證明，滯留湖北台胞的傳染風險，遠比歐美回來的台胞為低，「有一位市長說『紐約比武漢更危險』，一點不錯」，政府卻把台胞註記納入黑名單中，目前仍滯留湖北的200多名台胞，仍無法自行搭機回台，歧視仍存在，已3個月，「政府為何還要這樣折磨他們？」

馬英九提到，這次滯留湖北的國人，曾遭同樣的苦痛，也曾組織自救會，他幫忙加油打氣並建議，即使回台，莫灰志氣、莫散團體，把經歷記錄下來，對於所受的霸凌、歧視等等不公平待遇，要勇敢發聲，爭取權利，面對挫折不要害怕，只要站在正義、公理與善良這邊，一定可扭轉情勢，就算痛苦過去，再接再厲的努力，可喚醒社會良心，嚇阻類似事件重演。

馬英九認為，疫情總有結束的一天，台灣或許會創下耀眼的防疫成績，「但在人權、人道方面，政府卻將留下不光彩的冷血紀錄─80天拒絕上千位國民返國」，這不但違反《中華民國憲法》第10條「人民有居住及遷徙之自由」，也違背《聯合國公民與政治權利國際公約》第12條第4款「人人進入其本國之權，不得無理褫奪」的規定。

馬英九呼籲，這段歧視、霸凌的情節現在還在上演，還是進行式，「為了同胞愛，再一次請政府解除武漢最後這200多位台胞的黑名單註記，還他們自由搭機回國的權利」，現在改變還來得及，請政府平等對待每位同胞，大家拋開偏見、放下意識形態、停止霸凌，讓人心仍是台灣最美麗的風景。