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錢櫃大火5死…他直呼「台灣公安到退20年」　名嘴：請立即查扣「兩件東西」

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市林森錢櫃ktv大火，消防隊出動搶救 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市錢櫃26日發生火警，釀成5人死亡，台北市消防大隊第三大隊長王證雄初步調查後指出，錢櫃5項消防設備全關，這是嚴重的人為疏失。對此，資深媒體人羅友志表示，檢察官要立即查扣「兩件東西」。

針對錢櫃火警意外，羅友志要求，請檢察官立即查扣「工務、消防安檢表」（包括逃生演練計畫書）、「授信系統主機」，若這兩樣沒立即保存證據，就是要輕輕放下了。

羅友志指出，「工務、消防安檢表」、「授信系統主機」這兩項作業3月30日安檢過關，因此，如果授信系統當時沒有運作的紀錄，「那安檢就是做假的，安檢小組就慘了，跟當年東科大火一樣！」

▲林森錢櫃大火，民眾神情緊張害怕。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林森錢櫃大火，消防隊照顧傷患。（圖／記者黃彥傑攝）

羅友志說，如果當時授信系統有運作，那就是業者虛應故事，檢查完就沒了，連帶逃生路線沒計畫，等於台灣公安倒退到1993年論情西餐廳跟1995年衛爾康大火，他直呼「太誇張，這20年火警被燒的都白死了！」

羅友志認為，KTV全都是防火建材，怎麼可能燒成這樣？可見，這棟大樓根本不符合規定，怎麼過關的？他也強調，包商只是責任之一，公安做好失火也不會死人。

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾從大火中脫困，緊急送往醫院治療。（圖／記者李毓康攝）

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