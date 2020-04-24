保戶看過來！法定傳染病部分保單　居家隔離也可理賠

▲新冠肺炎疫情升溫，民眾被居家隔離也有保單可理賠。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，富邦人壽攜手富邦產險推出防疫相關保單，若保戶受到疫情影響被隔離，最高有2萬元的補償金，而罹患法定傳染病者，除了有住院日額保險外，同時也有最高3萬元的關懷金，協助民眾建構完善保障，以減輕經濟負擔。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，疫情在各國蔓延，台灣雖抗疫成果顯著，但民眾仍處於高風險之中，為展現保險價值與企業社會責任，富邦人壽推出全台首張法定傳染病定期健康險「金放心」，不僅具備住院日額與身故保障，若保戶確診為法定傳染病將予以加計給付和法定傳染病保險金等保障，且該商品能續保至75歲，藉以強化民眾醫療保險獲取全方位保障，以因應法定傳染病危害。

富邦產險總經理羅建明進一步指出，隨著疫情嚴峻，民眾可能因接觸確診病例而須配合居家隔離，無法上班進而使財務陷入困頓，因此富邦產險推出市場唯一提供因法定傳染病而居家隔離補償保險方案「疫起守護」專案，提供居家隔離的民眾經濟補償，安度疫情難關。

「疫起守護」專案為富邦產險結合法定傳染病隔離費用補償保險、法定傳染病健康保險、十全海外突發疾病健康保險，打造全方位保險保障專案，不分年齡性別職業單一費率，且無等待期即刻生效、可續保至75歲等特性，給予確診法定傳染病的保戶完整保障。不過，若民眾為「居家檢疫」或「自主健康管理」者，則不在此保險的承保範圍內。

舉例來說，花花若想進一步補強居家隔離可能面臨的經濟損失，選擇投保「疫起守護」計畫二，年繳保費3,155元，也就是每日住院日額保險金3,000元。

若在投保後，花花因接觸確定病例，遭主管機關要求居家隔離，並取得「居家隔離通知書」，居家隔離期間嚴守隔離規定，解除隔離後便可申請保險金2萬元；但若保戶於居家隔離期間，確診罹患法定傳染病，住院45天後（最高給付45天）康復出院，將給付隔離費用補償保險金2萬元、關懷保險金3萬元，以及住院保險金13萬5,000元（日額給付保險金3,000元X45日），理賠保險金共計18萬5,000元，以滿足確診保戶醫療與經濟缺口。