獨／藝人改賣土雞的「脫線爸」展示獵槍　合法的！看到壞人想「開下去」

▲ 藝人改賣土雞的「脫線爸」展示獵槍，合法的！看到壞人想「開下去」。（圖／翻攝自「台東脫線牧場-脫線爸」臉書粉專，下同）

記者郭世賢／台東報導

陳炳楠是台灣有名的諧星（脫線）25年前走下五光十色的舞台，隱身台東初鹿經營脫線牧場，除了經營脫線雞餐廳外，他還有個不為人知的特殊癖好，而且每年都要到警察局去報到檢查，但是脫線卻是樂此不疲「癖好」維持了60年，因為他擁有一把合法獵槍，25日他在臉書上說這一段故事，最後還附註：看到壞人想開下去。

其實是脫線喜歡山林鄉野的生活，尤其是少年時喜歡打獵，那時，只要有良民證可以購買「自衛槍枝」，所以他也買了一把獵槍，是合法的 ，以前經常去林口打野兔，桃園打水鴨，山上打山豬，不過現在禁止打獵只能當成蒐藏傳家了。

▲ 藝人脫線爸展示合法自衛槍枝。

脫線爸喜歡大自然，離開舞台後在鹿野鄉台9線，買了一塊1、20公頃「便宜到讓人不敢相信」的地，剛開始種椰子木瓜養羊，最後都虧損收場。最後養雞，自己動手砌牆、焊接、蓋雞舍，興建「脫線牧場」，自己養自己賣，推出「讚鬥雞」發揮他的喜感天分喊出「脫光衣服，帶出場，加50元」，許多遊客都被他的行銷噱頭吸引。921大地震重創台中，他帶50隻雞到災難現場，煮給那些失去家園和工作人員吃，沒想到被媒體發現報導，脫線「讚鬥雞」更是一炮而紅。

脫線的「讚鬥雞」從2萬隻到20萬隻，但還是不忘把自衛槍枝拿出來把玩，他說，槍枝也禁止購買轉賣，只能傳給下一代，所以這支獵槍也就一直封存著，不過每年都要繳回派出所檢查建檔，也趁著檢查時，拿出來保養上上油…因為一直有著台灣人天生的正義感，有時候看到壞人真想給他開下去。

網友紛紛留言表示，「好帥氣喔！」、「雞枝現在已是古董槍了！」、「脫線爸要去打山豬嗎？」、「霰彈槍，近距離殺傷力很強」、「古董傳家寶」，又意外掀起國寶「脫線」的話題。



據了解，「自衛槍枝」是一個不能說的秘密，警政署有列管，目前全台約有二千多把，逐年遞減中，多數在早期隨國民黨來台的高級官員手中，警政署也派員說服當事人「繳回」，這些槍枝是制式槍枝，比較精良，和台灣原住民持有的土造前膛獵槍不同。

「美麗最大的祕密」

▲ 自衛槍枝。（圖／翻攝自「台東脫線牧場-脫線爸」臉書粉專）