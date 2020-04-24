崇右邀百老匯演員遠距教學　學生直呼「賺到了！」

▲崇右影藝科大邀請到了知名百老匯音樂劇演員Alumni J. Elaine Marcos，為學生展開視訊授課。（圖／崇右影藝科技大學提供）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎疫情影響下，不少學校改由視訊授課。崇右影藝科技大學今（24）日上午，首度與國際知名音樂劇學校AMDA連線合作，舉辦「音樂劇舞蹈」體驗教學課程，這次的課程打破地域的限制，讓學生有機會與國際音樂劇大師遠距學習，利用連線視頻、同步口譯的方式親自授課指導學生，且由百老匯音樂劇演員Alumni J Elaine Marcos親自授課。參與上課學生表示獲益匪淺，直呼「賺到了！」

崇右影藝科技大學副校長高哲翰指出，Elaine Marcos是百老匯和電影電視中知名的喜劇演員，她是少數擁有音樂、戲劇、舞蹈表演集於一身的能力，擁有精湛的表演總是受到廣大觀眾的喜愛，她演過知名的音樂劇包括《西貢小姐》、《花鼓歌》、《美妙城市》等。

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此外，Elaine Marcos也出演過多部膾炙人口的電影包括《麻辣女強人》、《歐吉桑鄰好》、《在我消失之前》以及備受贊譽的音樂劇紀錄片《歌舞線上：躍上大舞台》。

校方表示，未來仍會持續與國際學校和產業單位合作，持續廣邀影視業界中，國際知名的人士開辦視訊教學，讓學習範疇打破國界、地理限制，讓學生們不用花大錢買機票出國，也能與國際知名業師上課。

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