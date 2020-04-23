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金正恩「死亡預案」曝光！醫療團隊+數千名特工朝鮮待命

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北韓領導人金正恩的身體狀況引發外界關注。（圖／路透社）

▲北韓領導人金正恩的身體狀況引發外界關注。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

北韓領導人金正恩日前傳出手術後命危，且缺席祖父金日成的誕辰紀念日「太陽節」，引發外界對他身體健康的揣測。北韓官媒也報導金正恩最新狀況，表示他有向敘利亞總統阿薩德回電，感謝他祝賀太陽節。

根據北韓官媒《朝鮮中央通訊社》報導，金正恩日前有回電感謝阿薩德祝賀太陽節，「展現出朝鮮和敘利亞的友誼及合作關係將更加壯大，並祝阿薩德身體健康，在其職務上獲得更大的成功。」南韓官方則表示，目前並無任何證據顯示出金正恩身體健康出問題，美軍參謀長聯席會議副主席海騰上將（John Hyten）也說，美軍未掌握任何跡象，有顯示他已無法視事與無法控制北韓軍隊。

在此同時，有關金正恩的「死亡預案」也流出，根據《路透社》引述中共中央對外聯絡部的一名官員表示，為了確保金正恩的健康，中共有一支專家組成的醫療團隊隨時待命，倘若金正恩病故，中國方面會立刻扶持一個人上位，中共在朝鮮保護金正恩的特工有數千人，除了是保護他，也是要防止政變發生。

另一位曾接觸吉林大學東北亞研究中心多位學者的商人金先生也表示，由於地緣政治的需要，中共在朝鮮投入龐大資源，一旦金正恩死亡，中共會立刻扶持其中一個親中共的將領代替金正恩，如果這時有異動，他們就會毫不留情進行鎮壓。

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