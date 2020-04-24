第一次打工…被誆「時薪90元」試用期三天！老闆娘辯：我們路邊攤不一樣

▲老闆娘沒付試用期三天的薪水，還不讀不回。（圖／翻攝自爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

現行法規最低時薪為158元，一名女學生日前到飲料店打工，老闆娘竟然只給她90元時薪，甚至還拗她三天試用期，堅持不支付那三天的薪水，明顯違反法律規定，還以「我們不一樣，我們是路邊攤」的說詞蒙騙過去。

女學生在臉書社團「爆料公社」指出，她第一次在手搖飲料店打工，面試時老闆娘有告知試用期三天，「有過就繼續做，沒過三天就不用再去了」，所以頭三天並沒有使用打卡單，怎料老闆娘最後卻用這點反咬她一口。

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▲就算是路邊攤也要符合時薪158元。（示意圖／林世文記者攝）



原PO後來僅做了8天就離職，卻遲遲等不到老闆娘發放薪水，等了將近一個月才親自到飲料店詢問，薪資袋上寫著18*90=1620（元），代表時薪90元，她共做了18小時，但她實際上做了30個小時，其他的12小時卻硬生生被老闆娘給吞掉，「原因是因為沒有打卡」，變成在做白工。

此外，原PO也有對時薪90元的部分提出疑問，「我說夜市時薪至少也有100元，我朋友剛做85度c第一個月至少時薪也有150」，老闆娘卻理直氣壯地回應，「我們不一樣，我們是路邊攤。」

網友看完氣憤表示，「直接去勞工局，你穩贏的」、「90塊是欺負人，而且這可以舉報的」、「時薪90元～是民國幾年的時薪」、「時薪90老闆也敢寫出來，擺明讓你去提告啊」、「檢舉吧，不管怎樣試用期沒讓妳打卡算一條，再告到勞保局去如果沒加保再算一條」、「90元太離譜」。