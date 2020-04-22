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We Can Help！開出50職缺時薪158元　員榮醫以工代賑提供就業

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▲防疫期間員榮醫院提供免費就醫及以工代賑的服務。（圖／員榮醫院提供）

▲防疫期間員榮醫院提供免費就醫及以工代賑的服務。（圖／員榮醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

受到疫情影響，公司被迫歇業，勞工放無薪假，員榮醫療體系員榮醫院22日公布將協助貧病弱勢的朋友，提供包括免費就醫與急難救助金幫忙亟需濟助的鄉親，另也將安排於疫情期間的短期工作機會給失去工作的家庭經濟支柱，以時薪158元計酬，每月開出50個缺額，有需要的民眾都可跟院方人事室聯繫。

▲防疫期間員榮醫院提供免費就醫及以工代賑的服務。（圖／員榮醫院提供）

總院長張克士說，雖然受疫情衝擊，員榮醫療體系也受到影響，但還有人比我們更辛苦，對於經濟上頓失所依的弱勢民眾心中感到相當不捨，希望善盡社會責任，並且能夠達到拋磚引玉的效果，啟動社會互助機制，讓更多企業一起站出來，幫助更多需要幫助的人。

▲防疫期間員榮醫院提供免費就醫及以工代賑的服務。（圖／員榮醫院提供）

張克士表示，全國辛苦的醫護人員在這次疫情期間，為台灣守住了一片淨土，讓防疫的表現優於全球，除了防疫與照顧病患，還有很多社區鄉親因疫情導致生活陷入困境，希望能夠藉由員榮體系伸出援手讓他們順利度過難關，也期盼各大企業挺身而出慷慨解囊一起幫助弱勢民眾，讓社會充滿溫暖、彼此能夠扶持與協助。

▲員榮醫院總院長張克士。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員榮醫院總院長張克士視病如親。

員榮醫院在疫情期間要回饋社會照顧弱勢，具體做法如下：
一、急難救助：
(一)醫療方面，可提供貧病弱勢免費就醫。
(二)非醫療方面：家庭經濟陷入困境者的經濟支持。
二、以工代賑：為失業者提供就醫機會，對於在疫情期間失去工作，尤其是家庭唯一的經濟支柱，員榮體系提供就業的機會，並再請就業者投入服務弱勢的民眾，包括為老弱送餐，另也協助醫院防疫(量體溫、酒精消毒…)、協助公共場所或社福機構之消毒…等。
三、為病患送藥：在疫情期間有些病患無法或不方便到醫院領取慢籤，由藥師送藥到府。
四、為老弱送餐：在疫情期間，若有弱勢或獨居長輩需要幫忙，可以派人免費送餐。

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