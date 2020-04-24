高雄氣爆二審大逆轉！　榮化總裁李謀偉回應：謝謝法院無罪判決

▲高雄氣爆二審判決逆轉無罪，榮化總裁李謀偉本人發表聲明回應了。（資料照／記者李宜蓁）

記者洪正達、洪靖宜、陳羿妏／高雄報導

高雄市2014年7月31日發生氣爆意外，總共造成32人死亡、321人輕重傷，成高雄市歷史上最慘痛工安意外！經過檢方調查後，12位關係人遭起訴，其中榮化總裁李謀偉一審遭判4年有期徒刑後，不過今天二審結果逆轉，他被改判無罪。對此，李謀偉本人發表聲明表示「謝謝法院的無罪判決」。

李謀偉說，高雄氣爆是個難以抹滅的悲劇，個人會盡一切的努力，與政府相關部門及業界合作，引進國際先進的技術和經驗，找出工安管理隱藏的漏洞並改善之，避免類似的悲劇在台灣再度發生。



李謀偉表示，已與其他被告人啟動「財團法人高雄市關懷氣爆受難者社會福利基金會」的籌設，以便補助受難者中碩士以上學位的進修、職業訓練的經費，以及鼓勵受難者對社會公益的參與，藉以補足善款與公部門未予協助的部分，並延續我們榮化志工隊的精神，持續陪伴受難者與家人，並幫助他們重新出發。

▲高雄氣爆時，多處路口如同遭炸彈轟炸，救難人員在廢墟中尋找罹難者。（圖／資料照）

這起氣爆事件發生於高雄市前鎮、苓雅地區，當時民眾先聞到濃濃瓦斯味後，便通報瓦斯有洩漏，不料，幾小時後接近深夜時，三多一路、三多二路、凱旋三路、一心一路一帶竟發生連環爆炸，共計釀成32人死亡、321人受傷。

檢警調查發現，因華運運送往榮化大社廠的丙烯管線包覆不當，無法負荷壓力破損，致使丙烯大量外洩，進而引發爆炸事故，當時的榮化董事長李謀偉、現任高雄市府顧問趙建喬等共12名關係人因此遭到起訴。

高雄地院一審判決李謀偉有期徒刑4年、趙建喬有期徒刑4年10月，其餘10名關係人也分別判處4年以上徒刑。案經上訴，今高雄高分院判決結果出爐，法官認為本案過失責任全在高雄市政府，公務員並未針對工程好好把關，因此李謀偉等9人改判無罪，僅現任高雄市府顧問趙建喬高雄市前下水道工程處工程員邱炳文、下水道工程處副工程司楊宗仁3人有罪，其中趙、邱被判3年6月，而楊則被判2年6月徒刑；此外，3人中目前邱、楊2人已經退休。

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