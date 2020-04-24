趙少康拍桌替「國防部長道歉」叫屈：國軍哪有欠我們呢？致什麼歉啊

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記者黃翊婷／綜合報導

敦睦艦隊累計29名官兵確診，國防部長嚴德發率將領向人民鞠躬道歉，之後敦睦艦隊支隊長陳道輝、海軍司令劉志斌也分別致歉。資深媒體人趙少康在政論節目上談到這件事，忍不住激動拍桌兩次並表示，「國軍哪有欠我們呢？國軍致什麼歉啊」、「拍馬屁的軍人是打不了勝仗的」。

趙少康在主持23日播出的「少康戰情室」時，談到磐石艦群聚感染一案，首先第一個缺失就沒有針對艦上七百多人進行普篩，況且當時已經有鑽石公主號這個前例，假如可以在上下船前都進行普篩，再居家隔離14天，就不會有後續這些事情了，「就是該做的SOP你不做。」

▲趙少康認為軍艦染疫事件，應該是決策者道歉。（圖／記者黃克翔攝）

趙少康談到國防部長嚴德發等人代表國軍致歉，氣得直接拍桌痛批，「國軍哪有欠我們呢？致什麼歉啊」，過去因為口罩工廠人不夠，國軍去支援，結果19萬軍人一天只拿到1.7萬片口罩，還是立委去質詢才補足，然後總統蔡英文22日也代表海軍道歉，「海軍道什麼歉（拍桌），基層官兵去外面受訓苦得要死，那幾個大官才要道歉嘛，做決策的大官要道歉」、「妳代表他們亂道什麼歉？你們要負責的人道歉，不是整個國軍、不是整個海軍道歉」。

▼國防部長嚴德發率將領鞠躬道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）