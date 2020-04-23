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石油生產過剩…價格倒退20年！油價下週再降1元　最新估價曝光

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▲▼汽油,油價,漲價,加油站,凍漲,中油。（圖／記者姜國輝攝）

▲中油預估下週汽、柴油每公升各調降1元及1.1元。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到新冠肺炎影響，全球石油需求大幅降低，國際油價大幅波動，布倫特原油價賣壓嚴重，持續下跌。對此，根據中油油價機制推算，下周汽、柴油每公升將再調降1元、1.1元，創下20年來的新低。

歐美地區受新冠肺炎影響，失業率飆升、消費下降，許多行業進入半休業模式，加上美國的頁岩油生產過剩，石油市場供給大於需求，進而影響國際油價連續兩周大跌。

請繼續往下閱讀...

另外，西德州中級原油（WTI）期貨21日歷史首見負值，因台灣部分系統無法處理負值，導致投資人無法下單，虧損巨大，讓金管會出面要求責任釐清。

據中油公式推算，4月22日的7D3B週均價為16.73美元，較上週20.38下跌3.65美元。新台幣兌美元匯率30.091較上週30.089貶值0.002元。在浮動油價調整機制作業原則，不考慮亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油每公升將再調降1元、1.1元。

按造預估，中油下周油價92無鉛汽油每公升16元、95無鉛汽油每公升17.5元、98無鉛汽油每公升19.5元、超級柴油每公升13元，實際調整依中油周日公布為準。

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