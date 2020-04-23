華航拚電商！熱銷飛行夾克6月底前到貨　eMall「精品館」今開張

▲華航。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）還未能休止，打亂國人出國計畫，華航eMall「SkyBoutique精品館」順勢在今天開張，全館國際精品都已幫忙消費者完稅、付運費，讓大眾不用搭飛機，也能享有機上的優惠價格購買國際精品。另外，先前在eMall銷售一空的飛行夾克也預計6月底前陸續到貨，預估銷售持續穩定成長。

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▲華航eMall「SkyBoutique精品館」開幕，全館9折起。（圖／華航提供）

為迎接新館開幕，即日起自5月31日止，華航eMall含「SkyBoutique精品館」全館推出9折優惠（部分商品除外），華航華夏會員還能使用哩程折抵現金方案，最多再省10%；此外，華航eMall歡慶母親節再加碼滿額贈禮，「SkyBoutique精品館」也享雙重滿額贈。

一直都享有超高詢問度的Kellykiwi行李保護套，只要在SkyBoutique精品館單筆刷卡金額滿新台幣5,000元以上就能擁有，限量1,000個，送完為止。eMall全館（含精品館）消費累計單筆刷卡達15,000元將可獲得「中華航空冬戀摩天輪音樂鈴」，限量100個；滿30,000元，可獲實用文青系的「華航牛皮手提袋」，限量50個。





▲於SkyBoutique精品館單筆刷卡金額滿新台幣5,000元以上，可獲得Kellykiwi行李保護套。（圖／華航提供）

此外，華航獨家開發代表台灣在地庶民文化的「航旅特調」，「金桔檸檬」、「青心綠茶」與「烏梅汁」，以及最讓人懷念的味道 –機上特選果豆，也能在精品館買的到。

華航eMall「華夏哩程折抵消費現金」活動自3月16日開跑後引起熱烈迴響，目前已有破200筆訂單使用。從訂單中也嗅出消費者喜好，尤其以MA-1經典軍事風格、搭載A350元素的華航輕薄款飛行夾克自4月1日強勢回歸販售後，上架首日即賣出上千件，藏青色及軍綠色皆銷售一空，開賣隔日緊急開放消費者預購並加碼製作，目前總銷量近2000件，預計6月底前陸續到貨，銷售情況將持續穩定成長。