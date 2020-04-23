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全國首創！中市府「宮廟即時看」上線　分流參拜人潮降感染風險

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▲▼盧秀燕出席宮廟即時看記者會。（圖／記者李忠憲攝）

▲中市府推出全國首創「宮廟即時看」系統，盧秀燕現場體驗。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

拜拜前先看這邊！台中市政府防疫超前部署，為避免宮廟人潮聚集成新冠肺炎防疫破口，23日宣布全國首創「防疫即時看」，目前已提供11間各區知名廟宇現場即時影像。民眾可先上台中市府網站連結，了解現場人潮狀況再決定前往時間，藉此有效分流參拜人潮，降低感染風險。

台中市民政局今日上午召開「宮廟影像線上即時看」記者會，宣布系統即日起上線。民政局長吳世瑋現場親自操作示範，並隨機點選大甲鎮瀾宮、大雅永興宮、北屯三官堂、北屯松竹寺、西屯惠來福德祠、西屯福壽宮、東區樂成宮、南屯萬和宮、清水紫雲巖、潭子潭水亭及豐原鎮天宮等11間宮廟的即時監視影像，畫面清晰顯示現場參拜狀況。

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▲▼盧秀燕出席宮廟即時看記者會。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼盧秀燕出席與各宮廟代表一起出席，盼為防堵疫情盡一份心力。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼盧秀燕出席宮廟即時看記者會。（圖／記者李忠憲攝）

市長盧秀燕表示，宗教淨化、安撫人心，是根深蒂固的地方習俗，即使在疫情當下，仍有許多民眾到宮廟參拜；市府全國首創，將各大宮廟即時影像連結到市府網站，設立「宮廟即時看」視訊服務專區，手機、電腦、平板都可使用，點選後就可看到各宮廟裡的人潮狀況，作為是否前往參拜的重要參考。

她指出，過去大家較重視旅遊景點的人潮疏散，但宮廟本身不僅是重要的旅遊景點，也是人潮聚集處，市府提供此服務，就是希望防疫盡量做到周延，維護城市安全、保護市民健康。

民政局也說，各宗教團體於防疫期間不僅配合停辦各項活動，為了讓民眾安心參拜，還實施人流管制措施，尤其這11間宮廟更是願意配合市府的防疫工作，提供即時的參拜人流影像，方便民眾避開人潮，兼顧民眾參拜誠意。

民政局表示，民眾可上民政局網站專區（ http://taichung-civil.csii.com.tw），連上想去的宮廟的影片連結，即可觀看即時參拜影像。另外，也請各宮廟依內政部指示落實各項人流管制措施，除安排民眾於廟前廣場進行參拜及宣導戴口罩，對於入內參拜民眾人數也遵守100人上限的規定，地上也張貼「定位貼紙」，方便民眾保持適當參拜距離，落實安全社交距離；也呼籲民眾多加利用「宮廟防疫即時看」系統，選擇前往參拜最佳時機，避免產生群聚現象，共同抗疫、維護健康。

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