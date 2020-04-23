在家躲疫情也要練身體！北醫推「居家防疫LINE帳號」治療師教你在家動

▲北醫附醫推「全民防疫居家運動」LINE官方帳號，讓民眾可以宅在家運動。（圖／北醫附醫提供）

記者趙于婷／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，民眾宅在家的時間大增，根據世界衛生組織統計，「身體活動不足」為死亡前十大危險因子，因此台北醫學大學附設醫院復健醫學部也率先推出「全民防疫居家運動」LINE官方帳號，只要加入即可跟著專業復健治療師錄製的影片一起運動。

北醫附醫復健醫學部康峻宏主任表示，疫情持續3個月，民眾外出時間大減，甚至有些民眾因居家檢疫或居家隔離無法外出，身體活動量與人際互動減少，延伸出身心問題，且根據統計，約有21-25%乳癌及結腸癌、27%糖尿病及30%缺血性心臟病，都是因身體活動不足所造成。

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▲打開影片即可看到專業復健治療師示範簡單且安全的動作。

康峻宏解釋，運動不僅能促進新陳代謝、強壯肌肉與骨頭讓身體維持健康體態，還能舒緩民眾在疫情期間所累積的不安與壓力；不同強度的運動有不同助益，中等強度的運動可以增加免疫力及抵抗力，而和緩的靜態伸展及腹式呼吸則可穩定情緒、增進睡眠。

北醫附醫推出的LINE官方帳號為「全民防疫居家運動GO!GO!GO!」，針對不同族群設計系列活動，民眾進入LINE輸入ID @850uspre即可加入，透過選單進入「北醫附醫復健科防疫指南」，依照自身需求選擇居家簡易運動、抗疫訣竅、防疫指南等單元，打開影片即可看到專業復健治療師示範簡單且安全的動作。

▲民眾可依照自身需求選擇居家簡易運動。

另外，心理健康也是防疫不可或缺的一環。北醫附醫精神科鐘國軒主任指出，最近門診病人提及，疫情看似沒有終點，心情不免惴惴不安，出現焦慮、憂慮、失眠等情形，建議可透過「安、靜、能、繫、望」五個創傷心理復原的原則，藉由深呼吸、多做自己能做到的事情等等，緩解自身情緒。

鐘國軒說，「安」是促進安全，不論是居家、醫院隔離者或一般民眾，切記戴口罩、勤洗手、維持適當社交距離，保護自己也是保護別人。「靜」是促進平靜鎮定，好好深呼吸、放鬆、休息、睡覺，調適情緒與正面思考。

「能」是提升效能感，即使是行動受限，仍有自己能做的事情，例如看書、滑手機、做運動、寫日記與心得，安排作息適當轉移，找回自我控制感。「繫」是促進聯繫，防疫期間人際互動減少，但仍可透過視訊、電話，保持與外界溝通。「望」是指灌注希望，不要只注意負面資訊，相信自己與醫療人員。

鍾國軒提醒，防疫期間別輕忽自身心理健康，若出現焦慮憂鬱、負面思考、胃口改變、失眠、胸悶、心悸、肌肉緊繃、腸胃不適等，且已嚴重影響正常生活作息，應盡速就醫尋求專業醫師協助。