【廣編】美味自煮攻略　在家「一鍵」搞定

▲防疫期間，在家自煮美味又健康。

圖、文／Panasonic提供

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，根據東方線上調查顯示，過去一個月約有50%的消費者待在家時間明顯增加（超過1小時），在家開伙、購買冷凍冷藏食品在家料理的人越來越多。家電業者Panasonic針對工作忙碌的上班族，或是料理苦手的消費者，特別推出美味自煮攻略，提供一機多功能的廚房調理家電，和多道美味食譜，讓消費者都能在家輕鬆料理，「一鍵」搞定！



Panasonic IH電子鍋＋烘燒烤微波爐 一鍵變出多樣料理

大火力的IH電子鍋近年特別受到歡迎，解決了傳統機種因單點加熱導致火力散布不均，米飯口感不夠好的困擾，Panasonic日本製IH電子鍋SR-FC188除了一般炊飯功能，還添加了炊煮不同米飯如糙米、五穀米等設定，透過底部與側面IH加熱，不管喜歡吃哪種米、軟硬口感，都能滿足你的需求。而針對不擅長複雜料理的消費者，Panasonic IH電子鍋也內建了15種智慧炊煮模式，鹹甜料理都能一鍋完成。

另外，想要直接購買冷凍冷藏食品在家快速料理，微波爐也不可少，Panasonic烘燒烤變頻微波爐NN-C236具備烘烤＋燒烤＋微波功能，不只內建30項自動烹調行程，可變化出如醬拌青菜、茶碗蒸、炸物、照燒雞等各種美味料理，針對冷藏熟食，或是冷凍食品，也能一鍵自動加熱完成，快速又方便。

防疫期間，一定要吃得營養才能增加抵抗力，運用IH電子鍋搭配烘燒烤微波爐，主食＋配菜「一鍵」自煮，不用手忙腳亂，就能營養均衡、優雅上菜，同時還能可以增加與家人相處時間，享受美味變輕鬆。