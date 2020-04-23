　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】美味自煮攻略　在家「一鍵」搞定

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼Panasonic,電子鍋,微波爐,料理,廚房。（圖／Panasonic提供）

▲防疫期間，在家自煮美味又健康。

圖、文／Panasonic提供

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，根據東方線上調查顯示，過去一個月約有50%的消費者待在家時間明顯增加（超過1小時），在家開伙、購買冷凍冷藏食品在家料理的人越來越多。家電業者Panasonic針對工作忙碌的上班族，或是料理苦手的消費者，特別推出美味自煮攻略，提供一機多功能的廚房調理家電，和多道美味食譜，讓消費者都能在家輕鬆料理，「一鍵」搞定！

Panasonic IH電子鍋＋烘燒烤微波爐　一鍵變出多樣料理

大火力的IH電子鍋近年特別受到歡迎，解決了傳統機種因單點加熱導致火力散布不均，米飯口感不夠好的困擾，Panasonic日本製IH電子鍋SR-FC188除了一般炊飯功能，還添加了炊煮不同米飯如糙米、五穀米等設定，透過底部與側面IH加熱，不管喜歡吃哪種米、軟硬口感，都能滿足你的需求。而針對不擅長複雜料理的消費者，Panasonic IH電子鍋也內建了15種智慧炊煮模式，鹹甜料理都能一鍋完成。

另外，想要直接購買冷凍冷藏食品在家快速料理，微波爐也不可少，Panasonic烘燒烤變頻微波爐NN-C236具備烘烤＋燒烤＋微波功能，不只內建30項自動烹調行程，可變化出如醬拌青菜、茶碗蒸、炸物、照燒雞等各種美味料理，針對冷藏熟食，或是冷凍食品，也能一鍵自動加熱完成，快速又方便。

防疫期間，一定要吃得營養才能增加抵抗力，運用IH電子鍋搭配烘燒烤微波爐，主食＋配菜「一鍵」自煮，不用手忙腳亂，就能營養均衡、優雅上菜，同時還能可以增加與家人相處時間，享受美味變輕鬆。

ET快訊
高雄新增1確診官兵5處足跡曝光！去過蓮池潭、冰店吃冰
高雄新增1例確診官兵「拒絕疫調」！24張罰單緊急喊停
誰核定敦睦出航？國防部直接公布公文！馬英九時期也曝光
共軍遼寧艦經巴士海峽入南海　國防部公布監控空拍照
24名官兵全接受疫調！韓國瑜強硬喊開罰　最後通牒前已完成
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Panasonic春季新品主軸「宅在家」　影音、居家料理、美容家電齊發

【廣編】美味自煮攻略　在家「一鍵」搞定

美樂蒂、布丁狗、蛋黃哥全來了！「全聯We Sweet X 三麗鷗」打造6款萌甜點

母親節在家開起「時尚髮廊」！台日熱銷染髮霜「好染好上色」媽媽立馬變年輕

【廣編】許太太看過來！　許光漢帥氣學生裝扮為舒跑代言

博客來華文暢銷榜TOP10　新手作家星二代擠掉蔣勳、張曼娟奪下冠軍

買高規旗艦吸塵器送雙人牌鍋具！東森購物獨推超值價12,999宅配到家

國民品牌「生活工場」進駐東森購物　必搶超高CP值好物大公開

【廣編】母親節禮盒超吸睛！　老協珍、IG人氣打卡店夢幻聯名

影／染疫兵曾到訪「連關6店」！家樂福祭防疫新規：即日起進賣場強制戴口罩

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

【廣編】美味自煮攻略　在家「一鍵」搞定

美樂蒂、布丁狗、蛋黃哥全來了！「全聯We Sweet X 三麗鷗」打造6款萌甜點

母親節在家開起「時尚髮廊」！台日熱銷染髮霜「好染好上色」媽媽立馬變年輕

【廣編】許太太看過來！　許光漢帥氣學生裝扮為舒跑代言

博客來華文暢銷榜TOP10　新手作家星二代擠掉蔣勳、張曼娟奪下冠軍

買高規旗艦吸塵器送雙人牌鍋具！東森購物獨推超值價12,999宅配到家

國民品牌「生活工場」進駐東森購物　必搶超高CP值好物大公開

【廣編】母親節禮盒超吸睛！　老協珍、IG人氣打卡店夢幻聯名

影／染疫兵曾到訪「連關6店」！家樂福祭防疫新規：即日起進賣場強制戴口罩

兼顧家庭經濟拚當東森自然美店長！李燕菁巧手收服王令麟

股東樂了！第一金配發每股股利1.35元　現金殖利率達5.2%

保育類環頸雉撞擊電桿死亡　造成住戶停電3小時保育人士不捨

3.6億飛了！《極限挑戰》爆撤掉羅志祥　赴陸復工白隔離

車銀優傳接演《女神降臨》男主！公司證實收到邀請...角色曝光了

薛仕凌吃檳榔「口腔黏膜」出問題！　殺青還戒不掉：心裡會癢癢

Wings For Life全球路跑5月3日自選賽道　下載APP全球零時差開跑

浪貓闖家約會！阿柴見「同花色女友」嗨翻　爸曝真相嘆：只能收編

快訊／貓空草湳橋「男子輕生懸掛半空」　警消救起已明顯死亡

油多到無處可放！　美國加州外海出現36艘「儲油艦隊」

東京新增134例　都知事要求居民「3天出門購物1次」減少群聚

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

消費熱門新聞

家樂福防疫新規！即日起進賣場強制戴口罩

日本男星「刮鬍神器」美式賣場獨賣

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

超萌miffy來了！限量面紙盒、3用床上桌必收

兼顧家計拚店長！巧手收服王令麟

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

台酒麵攤超逼人！三杯雞乾麵上市

王令麟當護膚研習麻豆展經營決心

洗碗機讓你把時間留給更值得的人

博客來華文暢銷榜TOP10　星二代奪冠

生活工場進駐東森購物　公開必搶超高CP值好物

「全聯We Sweet X 三麗鷗」打造6款萌甜點

小美尬味丹⋯冰淇淋汽水上市啦！

東森購物開賣高規吸塵器送鍋具

更多熱門

相關新聞

公車要補助！林佳龍籲地方負責

公車要補助！林佳龍籲地方負責

新冠肺炎肆虐，交通部針對觀光運輸業進行紓困，不過有市區公車、客運業者抱怨被獨漏，對此交通部長林佳龍表示，地方政府「要自己積極一點」，提出相關解決方案，此外地方政府也擁有地價稅、房屋稅調整權限，但都不願意調整，才導致中央必須編列預算補助，進而排擠其他支出。

快訊／24名官兵轉向　全數完成疫調

快訊／24名官兵轉向　全數完成疫調

李秉穎：風險很小

李秉穎：風險很小

員工比遊客多　業者：遊樂園很「空曠」

員工比遊客多　業者：遊樂園很「空曠」

華航減薪！林佳龍：以身作則

華航減薪！林佳龍：以身作則

關鍵字：

Panasonic電子鍋微波爐料理廚房新冠肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

羅志祥還原「10年色戒」真相

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

羅志祥恐丟3.6億主持棒！　陸網友留言灌爆《創造營》、《極挑》

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面