港府人事大地震！4局長突遭免職...負責「港台關係」高層被平調

▲香港特首林鄭月娥。（圖／香港政府）

記者蔡儀潔／綜合報導

港府高層大地震！特首林鄭月娥的問責團隊至少4名局長突被撤換，民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光等，這場人事地震被稱為「史無前例」。另外，陷入《基本法》22條爭議風波的政制及內地事務局局長聶德權，則平調至公務員事務局。

據《香港01》報導，有消息指出，至少4名問責局長遭撤換，包括民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光、創新及科技局長楊偉雄，以及財經事務及庫務局局長劉怡翔。

▲ 聶德權臉書致歉 。（圖／翻攝自臉書）

值得注意的是，近日陷入《基本法》22條爭議風波的政制及內地事務局局長聶德權，則平調至公務員事務局，接替羅智光出任局長。據悉，政制事務局負責香港政制發展及各種政治事宜，包括香港和台灣關係，最近引起爭議的中聯辦地位問題，也是由政制事務局負責。

▲ 港府聲明 。（圖／香港政府新聞網）

港府18日晚間三度發稿，首先指北京中央駐港聯絡辨公室（中聯辦）是根據基本法第22條成立，其後兩度澄清，指中聯辦並非根據22條設立。聶德權其後為引起混亂在社群網站上致歉。

建制派消息指出，該陣營對聶德權最不滿的地方，是去年底區議會選舉出現「不公不平」，聶德權作為主事官員，至今沒有出來講過一句公道說話，令建制派人士非常生氣。

同時有建制派表示，消息來得非常突然，自己也是看新聞報導才知悉，認為聶德權犯了一個「very serious mistake（非常嚴重的錯誤）」，2次修改新聞稿予人極差觀感，又錯誤解讀中聯辦的憲制地位，即使問責下臺也不見怪。