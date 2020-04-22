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新任局長用人唯才！　林鄭月娥率領出面強調「充分認識一國兩制」

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▲香港特首林鄭月娥率領新任局長出面。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港特首林鄭月娥率領新任局長出面。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

港府高層官員21日傳出變動，5名局長換人。香港特首林鄭月娥22日中午率領新任局長會見傳媒。林鄭指出，選擇官員原則是用人唯才，局長更需要有視野和肩膀，並充分認識一國兩制精神，有協調各界能力。

綜合港媒報導，林鄭月娥率領新上任的局長會見傳媒，包括公務員事務局長聶德權、政制及內地事務局長曾國衞、民政事務局長徐英偉、創新及科技局長薛永恒及財經事務及庫務局長許正宇。

▲香港特首林鄭月娥率領新任局長出面。（圖／達志影像／美聯社）

外界質疑撤換官員與近日港澳辦及中聯辦《基本法》爭議。林鄭月娥否認稱，官員任免是由特首提名，再由中央決定，需要時間處理，「我可以斬釘截鐵的說，今次官員調動和兩辦言論或政府發新聞稿完全無關」。

林鄭透露，無論任何一屆政府對官員要求都一樣，都要宣誓及效忠特區並擁護《基本法》，要深刻認識一國兩制，貫徹落實《基本法》條文，且本屆政府任期只剩下2年多，新任官員要更加速跟上進度。

林鄭月娥也表示，對於他們在香港這個極不容易時候加入團隊，迎難而上，感到敬佩。她說，會繼續嚴控疫情、保就業、撐企業及紓民困等。而對於離開的局長，她也指出， 4名離任局長過去數年盡心盡力，作出重要貢獻衷心感謝，之後無論如何發展都祝福。

林鄭月娥也否認，聶德權因為近來《基本法》22條風波，被調離原政制及內地事務局局長職務。聶德權轉任公務員事務局局長表示，未來會率領公務員隊伍以專業高效、廉潔奉公、公正客觀、政治中立的精神服務市民。
 

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