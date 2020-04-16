上海貨物發現蝗蟲！專家憂「第二波將暴增20倍」：開始敲中國大門了

▲非洲蝗災嚴重。（圖／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情還結束，第二波非洲蝗災再次來襲，且數量約是第一波的20倍！大陸專家直言，現在新一代出生，兩次疊加，數量也變得非常大，到今年6月份，可能進入非洲蝗災高風險期，此外目前上海海關已經發現有藏在貨物中的蝗蟲，說明蝗蟲「已經開始敲我們的大門了」。

據《新京報》報導，中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華認為，這波非洲蝗災數量約是第一波的20倍。他解釋稱，一頭雌蝗蟲，一生可以產下200-300粒卵，如果全部成活，就意味著每一代會增加100倍以上，但實際上，蝗蟲卵的孵化率、成活率不可能那麼高，根據各區域的不同，20倍這個數字是可能的。

上一撥蝗災暴發後，並未進入中國，但第二撥的風險比第一撥更高。張澤華說，蝗蟲的進入第一是通過2條線路飛過來，其中南線的風險要比北線更高；第二是通過貨運等方式入境，蝗蟲有可能鑽到貨物中，那麼小一個蟲子，藏在集裝箱裡，很難發現，目前上海海關已經發現有藏在貨物中的蝗蟲，「說明蝗蟲已經開始敲我們的大門了。」

張澤華表示，「如果蝗蟲叩關，我們現有的技術是可以應對的，但最麻煩的是它可能不只是過境，而是落地生根，住下不走了，那樣的話，就可能需要長期治理了」。

▲目前的蝗蟲群體中，世代重疊比較嚴重。（圖／達志／美聯社）

第二撥蝗災已經暴發，但目前仍未到最危險的時候，中國6月將進入高風險期。張澤華介紹說，其實蝗災年年都有，只是受災面積沒有非洲蝗蟲這麼大，在過去許多年的防治中，積累了很多經驗和技術，並且形成了不同的組合拳，可以有效地應對蝗災。

▲新疆2000年蝗災時，政府出動3萬鴨軍滅蝗 。（圖／翻攝自新華網）

此前網民熱議鴨鴨大軍滅蝗法，對此張澤華表示，牧雞牧鴨的方法，在小範圍內確實是可用的，也能給農牧民帶來一定的收入。但對大範圍的蝗災，效果並不是那麼明顯。作為輔助手段是沒問題的，但真正可依靠的，還是自然界中的天敵，所以根本還在於保持自然界的生態平衡。