拉抬內需經濟　習近平走入直播平台「鼓勵電商賣農產」

▲習近平到陝西考察,，鼓勵農民靠電商直播把農產品銷出去。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）衝擊，大陸首要任務除了持續抗疫，還要拉抬經濟情勢。大陸官媒央視今（21日）報導指出，中共中央總書記習近平昨20日到陝西考察，來到柞水縣小嶺鎮金米村。當地農民靠賣電商銷售賣木耳維生，習近平展現親和力，走到直播平台前，與村民交流，鼓勵電商賣農產品的銷售模式。

根據央視報導指出，習近平考察的金米村位於秦嶺深處，當地因地制宜，農民種植木耳，透過電商銷售，實現脫貧。照片顯示位於村子培訓中心，村民正在做網上賣貨工作，習近平表示，「電商作為新興業態，既可以推銷農副產品、幫助群眾脫貧致富，又可以推動鄉村振興，是大有可為的。」

▲習近平走入直播平台，與村民交流。（圖／翻攝 新華社）

近日，大陸國務院聯防聯控機制在記者會指出，新零售和新業態快速發展，利用網路直播、短視頻，促進農產品銷售，成為新潮流亮點，也是農產品行銷的創新。特別是疫情期間，有上萬間的蔬菜大棚瞬間變成直播間，市長、縣長、鄉鎮長，還有網紅一起帶貨，讓直播幫農產品找到新活路。

▲習近平到陝西考察，特地關注秦嶺生態恢復情況。（圖／翻攝 新華社）

除了推廣電商帶貨，拉抬農村新經濟。央視報導稱，同一天，習近平特地到秦嶺牛背梁國家級自然保護區考察調研，關注生態，卻暗藏深意。多年來，當地違建別墅，用文化旅遊專案名義，在秦嶺北麓違法違規做房地產開發，修建商品房和別墅。

該報導指出，這四年來，習近平一共作出6次重要批示指示，黨中央從政治紀律查起，專派一名中央紀委副書記擔任專項整治工作組組長督促整改。2018年7月後，位於秦嶺北麓西安境內的1100多棟違建別墅被依法拆除，多名領導幹部因違紀違法被立案調查。

▲習近平指出，秦嶺違建是一個大教訓。（圖／翻攝 人民日報）

央視報導進一步指出，習近平來陝西考察調研，第一站選擇秦嶺，目的就是實地考察生態屏障的保護和修復情況。他強調，「秦嶺違建是一個大教訓。從今往後，在陝西當幹部，首先要瞭解這個教訓，切勿重蹈覆轍。」