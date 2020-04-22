每天狂喝1000cc可樂！17歲女1個月成功「甩肉20kg」…3天後卻中毒了

▲切忌飲用過多的汽水。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省南京市17歲女孩毛毛（化名）從小喜歡喝可樂，日前因為疫情，每天在家上網課，更加肆無忌憚狂喝，每天必須得喝1000ml以上。一個月過去，享受著可樂的同時，她的體重也從原本的120公斤下降到100公斤。不過，沒過多久，這幸福感突然「消失」了。

據《紫牛新聞》報導， 毛毛的家人回憶，「毛毛從小就愛喝可樂，所以家裡常備大瓶可樂，最近在家上網課，她差不多每天得喝1-2大瓶可樂，奇怪的是，那段時間她還瘦了，我們也都沒留意那麼多。」

沒想到，最近毛毛總覺得越喝越渴，越渴越喝，還老是頻繁的上廁所。3天前，她開始出現噁心嘔吐的症狀，本以為是胃不舒服，就吃了點胃藥，結果噁心嘔吐的症狀更嚴重了，於是被緊急送往東南大學附屬中大醫院救治，期間甚至出現了意識模糊。

經醫生檢查後發現，原來她是「中毒」了，不是可樂中毒，而是糖尿病酮症酸中毒。中大醫院內分泌科王琛琛博士表示，毛毛身材肥胖，本身就屬於糖尿病高發人群，再加上疫情期間不能出門，天天宅在家裡，不知不覺飲用了大量含糖飲料，從而誘發糖尿病酮症酸中毒。

他進一步解釋，「前段時間，毛毛突然體重下降20公斤其實也屬於糖尿病的症狀之一，即多食、多喝、多尿、體重減少。」目前，經過治療，毛毛的病情已有所好轉。

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