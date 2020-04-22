影／國防部已蓋好防火牆保護總統？　嚴德發：這是國防部本身的事情

記者楊蕓／台北報導

國防部長嚴德發昨天已向總統蔡英文自請處分，遭藍委直指保護總統的防火牆已蓋好、執政黨護航的方向定調，對此，嚴德發22日受訪強調「沒有」，此事件是國防部跟海軍必須要完成整個調查、應處，「這是我們國防部本身的事情，當然我們會跟府裡面來報告，府裡會給我們指導。」

▲國防部長嚴德發於立法院受訪。（圖／記者林敬旻攝）

海軍敦睦艦隊確診飆升至27例，但軍方說詞反覆引發批評，立法院外交國防委員會22日將要求國防部專案報告。嚴德發昨天已向蔡英文自請處分，接受任何結果，國民黨立委呂玉玲批評，「串供已經完成，防火牆已經蓋好，國防部已完成總統保護任務」。

針對機密任務方面是否國安部拍板就好，還是高層決定。嚴德發表示，「沒有，這是我們年度計畫科目，都在本身防衛作戰範疇裡面。」

國防部的說法被質疑是幫府方設下防火牆，保護總統。嚴德發強調，沒有沒有，敦睦遠航的磐石艦官兵染疫後，「這是我們國防部跟海軍，必須要就這件事情完成整個調查、應處，這是我們國防部本身的事情，當然我們會跟府裡面來報告，府裡會給我們指導。」

總統蔡英文昨在官邸與行政院、國防部及中央流行疫情指揮中心等官員開會，就事件本身進行初步釐清。嚴德發則說明，防疫是由指揮中心主導， 染疫情況很多地方要就教指揮中心專業意見，對未來調查一定要有聯繫需要。