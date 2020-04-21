發災難財？　藍委爆防疫車隊運將被剝削50%車資…桃機回應了

▲國民黨團「誰踩著防疫英雄發財」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委魯明哲21日與台北市議員羅智強、游淑慧召開「誰踩著防疫英雄發財」記者會，指控防疫車隊業者抽傭比例將近5成，直批踩著防疫英雄發災難財，此外，車資補貼發放速度太慢，呼籲政府加速發放。

桃機公司配合交通部推出防疫車隊分為三類：防疫計程車、防疫租賃車、防疫遊覽車。魯明哲指出，防疫計程車部分，許多運將抱怨連連，認為第一線站出來挺政府防疫，在不景氣的情況中，除了幫忙政府，也可以透過車資補貼，多賺一些生活費，沒想到最會拖欠的卻是政府，最久一個月才可以拿到全額的補助，呼籲政府加速發放補助給運將司機。

游淑慧表示，從國外回台需要居家檢疫的人員，政府為了避免交通過程中的感染，特別給予補助。例如桃園機場到高雄，單趟的車資補助到「7500元」，(乘客自付2660元)，但是司機拿到的車資，卻只有4500元。車隊抽傭的比例高達44%；雲林表訂可拿5000元，司機卻只拿到2500元，痛批根本踩著防疫英雄發財。

游淑慧踢爆，原本政府補助高額的車資，就是要求司機載乘客到目的地後，空車回來，好好消毒，以免感染下一位乘客。但爆料人說，因為車隊抽得太多，讓少數司機在到達目的地後，沒有消毒，就違規接回頭客，造成防疫潛在的漏洞。

對此，桃機公司回應，有關租賃車車資，是桃機公司與委託業者慶賓協議，經了解，包月或臨時調派的計次車資，車行業者須支付營業所得稅、服務人力、行政作業費用，管銷成本約2至3成，司機可領7至8成實質車資，經估計防疫租賃車隊包月駕駛實領車資約在10萬以上，符合市場行情，其他同業支援駕駛所獲車資如有不合理情事，將協助了解個案，並要求相關業者改善，以維防疫英雄權益。

至於車資補助核發進度，桃機公司表示，為加速駕駛領取車資補助，專案同意依排班計程車、租賃車、遊覽車業者預估補助車資先行墊付50％金額，並調動駐站單位可支援人力超過百餘人次，核對單據加速付款流程，迄4月9日已墊付排班計程車1200萬元、租賃車1000萬元，確保每位防疫駕駛皆能盡快收到車資補助。