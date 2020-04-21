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台3月手機市場急凍　iPhone 11 Pro跌出銷售排行十名外

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▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣3月手機市場冷颼颼，即便是強勢機種的iPhone 11系列手機，也抵不住銷售下滑的狀況。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

受到疫情影響，台灣在2月的手機市場銷售已經算是慘淡，沒想到3月的銷售數字出爐，下滑狀況更為嚴重；根據通路統計，2020年3月台灣手機市場總銷量約為42.6萬支，較2月的50萬支少了7萬多支；且值得注意的是，雖然iPhone 11（128GB）仍持在單機銷售排行冠軍，但是iPhone 11 Pro這次卻跌出了十名外。

3月的台灣手機市場品牌銷售量排行分別是：Apple（30.7%）、三星（26.6%）、OPPO（11.2%）、紅米Redmi（6.3%）、華碩ASUS（3.8%）、realme（3.6%）、HTC（3.5%）、華為（2.4%）、vivo（2.4%）、Sony（1.9%）。

在品牌銷售量排行方面，最值得關注的品牌就是華為，華為已許久在台灣未發表新機，2月時也名列第10名，卻在3月時爬升到了第8名。

而在品牌銷售額排行中，前10大品牌則是Apple（58.3%）、三星（24.9%）、OPPO（4.5%）、Sony（2.1%）、華碩ASUS（1.9%）、紅米Redmi（1.7%）、realme（1.5%）、HTC（1.5%）、華為（0.7%）、LG（0.6%）。

台灣3月熱銷手機機種前10名分別是：iPhone 11（128GB）、Galaxy A51（128GB）、Galaxy A20（32GB）、iPhone 11（64GB）、OPPO A5 2020、Galaxy A71 （128GB）、Galaxy A30S（128GB）、iPhone 11 Pro Max（256GB）、Galaxy Note 10 Lite（128GB）、Redmi Note 8T。

iPhone 11系列僅有二種機款（iPhone 11、iPhone 11 Pro Max）入榜，iPhone 11 Pro機款直接跌出榜外，位居第15名。蘋果手機在此一榜單中僅吃下了3個席次，三星則入榜了5款（A系列4款、Note 10 Lite 1款），OPPO A系列機款1款，紅米1款。

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