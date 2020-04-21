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空勤摔機吃案！海豚直升機「小港機場墜翻」　總隊長下禁口令

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圖、文／鏡週刊

專責救災救難的空勤總隊驚爆隱匿飛安事故！本月7日，一架編號NA-103的海豚直升機，在進行垂直起降訓練時突然摔落，側翻在高雄小港機場的航道上，造成機身嚴重受損，被民眾目擊並拍下，事件因此曝光。空勤總隊初步研判是人為操作失當，也依規定通報國家運輸安全調查委員會（運安會）接受調查。

空勤總隊編號NA-103海豚直升機，4月7日摔落、翻覆在高雄小港機場。（翻攝畫面）

▲空勤總隊編號NA-103海豚直升機，4月7日摔落、翻覆在高雄小港機場。（圖／鏡週刊提供，下同）

 駕駛NA-109直升機發生事故的是，空勤總隊第一大隊代理大隊長馮凡。（翻攝東森新聞）

▲駕駛NA-109直升機發生事故的是，空勤總隊第一大隊代理大隊長馮凡。

在事故發生後不久，本刊接獲爆料，指空勤總隊在台北松山機場機棚內，還藏著另一架受損的同款直升機，這架直升機當時摔落地點在桃園八德，沒被民眾拍到，空勤總隊因此未依規定通報運安會，涉嫌隱匿飛安事故。

空勤總隊編號NA-109直升機去年6月摔落，卻被藏在機棚未通報。（讀者提供）

知情人士告訴本刊，被空勤總隊藏在機棚裡的，是編號NA-109的海豚直升機，隸屬空勤總隊第一大隊，從原廠空中巴士公司的維修軟體可看出，這架直升機是在去年6月28日發生重落地事故，但沒有呼叫塔台，也沒有按警鈴通知消防班，因此並未留下任何記錄。

空勤總隊花了259萬元評估NA-109直升機的損傷狀況，卻隱匿飛安事故。（讀者提供）

該人士說，事後空勤總隊人員將直升機飛回松山，由維修人員初步檢測，發現直升機的尾旋翼遭撞擊、警告音響、尾部齒輪箱整流罩、左右兩側緊急充氣浮囊以及主電瓶皆損壞，機身結構則待詳細檢測，由於主要損壞的部分皆位於機體的下半部，因此記載為重落地造成。

空勤總隊編號NA-109直升機去年6月摔落，卻被藏在機棚未通報。（讀者提供）

專責救災救難的空勤總隊驚爆隱匿飛安事故！本刊接獲爆料，去年6月、空勤總隊總隊長上任不到1個月，一架同款直升機也發生摔落意外，空勤總隊竟私下把受損的直升機藏在台北松山機場的機棚近10個月，至今未依規定通報運安會，甚至還準備花大錢維修，企圖掩蓋真相。

根據《運輸事故調查法》第六條規定，航空器發生重大事故後，應於24小時內通報運安會，另依據《民用航空器及公務航空器重大飛航事故調查作業處理規則》，航空器受損或結構變異，損及結構強度、性能或飛航特性，須大修或更換受損組件，即為重大飛航事故，但運安會卻完全沒有這起事故的記錄。

知情人士透露，駕駛NA-109海豚直升機發生重落地事故的，是空勤總隊第一大隊代理大隊長馮凡，事後他雖極力隱匿，但一架殘破的直升機大剌剌地停在機棚，難免引人矚目，消息因此不脛而走。

空勤總隊現任總隊長井延淵是退役少將，去年5月底上任。（翻攝內政部官網）

▲空勤總隊現任總隊長井延淵是退役少將，去年5月底上任。

該人士質疑：「大家有眼睛都看得到，為什麼飛安組沒有通報？政風單位也放任不查？就是總隊長井延淵決定不往上報嘛！」這架摔壞的直升機一直停在機棚裡，至今已近10個月，空勤總隊卻悄悄進行「NA-109號機重落地意外事件損傷評估勞務採購案」限制性招標，並於去年12月5日決標。

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