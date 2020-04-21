美軍B-52無預警撤離關島　「動態武力戰略觀」施壓潛在競爭者

▲美軍B-52H轟炸機無預警撤離關島。（圖／取自安德森空軍基地官網）

記者林彥臣／綜合報導

美軍日前無預警將B-52戰略轟炸機撤離關島，結束了16年來不間斷輪替進駐安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的任務，之所以會無預警撤離，主要在於戰略觀念的改變，用更難以預測的作戰模式對潛的競爭者施加壓力。

根據美國網路媒體The Drive軍武新聞「戰區」（The War Zone）報導，16日有5架B-52H同溫層堡壘離開關島，而且沒有輪替的機隊進駐，在離開的前幾天，才與6架KC-135R空中加油機、1架RQ-4B全球之鷹無人機、1架海軍MQ-4C海神無人機和1架MH-60S騎士鷹直升機實施過大規模的「大象漫步」演練。

▲撤離的B-52標出「再會」（SEEYA）呼號。（圖／翻攝自Aircraft Spots推特）

追蹤飛機航向的推特帳號「飛行守望」（AircraftSpots），標出5架B-52H飛離關島返回常駐地北達科他州邁諾特空軍基地（Minot AFB），在過境時還標出鮮明的「再會」（SEEYA）呼號。

美軍戰略司令部（STRATCOM）發言人安塔納索夫（Kate Atanasoff）少將對The War Zone所發表的聲明中證實，美國已轉變國防戰略，使戰略轟炸機在需要時，能夠從更廣泛的海外據點投射到印太地區，這使得這些轟炸機具備更大的作戰彈性，而它們的駐地大多是在美國本土，「美國的戰略轟炸機，將繼續按照我們選擇的時機與節奏，在包括關島在內的印太地區進行活動」。

從2004年開始，美軍開始在關島部署B-52、B-1B槍騎兵超音速轟炸機和B-2A 幽靈隱形轟炸機，作為「持續轟炸機進駐任務」的一環，在安德森空軍基地進行了為期6個月的輪調任務，這個任務顧名思義，就是確保至少有一支遠程重型轟炸機進駐安德森空軍基地，因應太平洋地區潛在的突發事件，自那時候開始，關島的轟炸機就一直美國對太平洋進行投射與威攝的基石。

美軍整體上越來越傾向採取「動態武力運用」（Dynamic Force Employment）的戰略觀，目的是使大型部署任務的可預測性降低，保持對潛在競爭對手如美國與俄羅斯的優勢，並且證明美國有能力在短時間內向全世界投射軍力，讓對手難以預警。

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