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超先進！磐石號有「負壓隔離病房」　野戰醫院等級還是24人確診

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▲▼海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群於今日執行海軍磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）

▲磐石艦有相當強大的醫療能量，甚至具有負壓隔離病房。（圖／國防部提供）

記者林彥臣／綜合報導

海軍敦睦艦隊磐石號油彈補給艦24人感染新冠肺炎（COVID-19），然而磐石艦身為全台灣排水量最大的軍艦，除了擁有強大的後勤力之外，艦上的醫療能量更是先進，甚至還有負壓隔離病房，跟許多軍艦相比，可以說擁有更強的能力對抗傳染病的散播。

海軍磐石軍艦為海軍最大噸位的軍艦，於2015年開始服役，排水量滿載2萬859噸、最大速率22節、長196公尺、寬25.5公尺、吃水8.6公尺，續航距8,000海浬。

磐石艦主要擔負油彈整補與人道救援任務，艦上有野戰醫院，設有診療室、手術室、3間病房、牙科室與負壓隔離病房，合計共有15張病床。艦上野戰醫院設有血庫、輸血設備、血液分析儀、超音波、移動式X光機等設備，可執行外科手術。

負壓隔離病房為獨立空調負壓病房，提供需隔離的病患救治，避免病患與病患間交叉感染，牙醫室則配有牙科治療椅、牙科X光機（含數位牙科X光讀片機）、洗牙機、牙科RO淨水機等設備以及各種牙科器械及材料，可以執行相關牙科治療。

▲▼立法院堵訪 國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部副部長張哲平日前指出，醫官每天回報所有官兵健康狀況。（圖／記者屠惠剛攝）

國防部軍政副部長張哲平日前指出，為了這次疫情發展任務，都有派隨行醫官，是派胸腔內科或跟疫情專長醫官，每天回報船上所有官兵同仁健康狀況。

民進黨籍立委趙天麟20日揭露，磐石艦377名成員，其中70人看診71次、5人曾發燒。國防部副部長張哲平表示，該5人已康復，後續醫師判斷是此案調查重點。

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