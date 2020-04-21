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瘋電影／逃出夢幻島　可以致人於死地的復仇夢

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文／賴賴

▲▼ 逃出夢幻島。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這是一部打破編劇邏輯所編寫的劇本，由於邏輯太多造成許多看不懂的地方，似乎也不那麼重要了，反正就是一部瞎片，在繁瑣的過程中，各自有片斷的幻想，整體感還不錯看，節奏緊湊，是一部適合打發時間的娛樂片。

這個夢幻島，來到本島便可以實現一個夢想，這個夢可以跟別人的夢相撞，所以在夢裡面可以交流討論，發現夢不喜歡還可以在夢中更改夢，就是這樣邏輯不只一種的情況下，造夢、改夢、沒造夢者可以之後再造夢，重點是所有人的夢境都在一個夢裡面，空間時間隨心所欲，最厲害的是夢裡面別人發生的事情也都能立刻了解，並且跟上進度，許多莫名其妙的腳色因為是夢所以也不必解釋，這種寫夢境的劇本，跟寫精神病一樣，可以不負責任，不管觀眾看得懂看不懂，反正是一場夢。

雖然在一個島上拍攝，但是其實有許多機關設計，應該也花不少電影成本，屬於年輕人看的電影。

片　　名：逃出夢幻島
英文片名：Fantasy Island
類　　型：恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2020-02-14
片　　長：01時48分
導　　演：傑夫瓦德洛(Jeff Wadlow)
演　　員：Maggie Q(Maggie Q) 、 露西海爾(Lucy Hale) 、 麥可潘納(Michael Peña) 、 麥可魯克(Michael Rooker)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼影業


劇情大綱

由「恐怖界皮克斯」之稱的Blumhouse製作公司所全心傾力打造的《逃出夢幻島》；一位自稱是神祕管家的路克先生（麥可潘納 飾），在一座奢華卻偏遠的小島上，招待了五位素未謀面的幸運客人，並承諾他們：「在夢幻島，你所有的幻想都可能成真。」但當這些夢境開始一個個扭曲成令人害怕且致命的夢魘，這些賓客必須要靠著自己的力量，解開島嶼中的魔幻力量，試圖活著逃離這個無人知曉的神祕之地……

▲▼ 逃出夢幻島。（圖／imdb）

▲歡迎來到夢幻島，這是一個實現夢境的地方。

▲▼ 逃出夢幻島。（圖／imdb）

▲發現美女的秘密，她懊惱當初不該拒絕男友的求婚。

▲▼ 逃出夢幻島。（圖／imdb）

▲姊妹淘反目成仇，她要報復。

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