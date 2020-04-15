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瘋電影／小魔花　讓人性格改變的花粉

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文／賴賴

▲▼小魔花。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

美術超強，整部電影主場景就是這個花房，多人在此工作，電影的襯底音樂以日本傳統風格樂器，帶出如怪談般的氛圍，詭異的紅花，花粉使人瘋狂，卻也看不出來差異，像毒品搬了令人愉悅，最後也沒什麼太大的改變，就是看導演如何把這樣的一個懸疑風格獨特化，劇情不要太期待。

眾人皆醉我獨醒的狀況就是，獨醒者會被眾人打死，獨醒者無法喚起眾人醒來，這種意識型態的困境，在這次病毒充分感受到，明明擁有威脅生命的風險，為何不論日韓或歐美都毫無戒心，透過新聞就能看到中國慘狀，根本不需要花力氣調查，和這部電影一樣，只不過劇情因花粉而性格行為改變者，並沒有喪命或變成殭屍，所以到結局，既然大家都一樣了，其實也沒有什麼危機可言了。


片　　名：小魔花
英文片名：Little Joe
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2020-04-01
片　　長：01時46分
導　　演：潔西卡賀斯樂(Jessica Hausner)
演　　員：艾蜜莉比查姆(Emily Beecham) 、 班維蕭(Ben Whishaw) 、 菲尼克斯柏薩(Phénix Brossard) 、 基特康納(Kit Connor)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：東昊


劇情大綱

邪惡是這樣誕生的……

單親媽媽艾莉絲（艾蜜莉・比查姆 飾演）是一位致力研發新品種的植物學家，成功培育出一種會開出鮮紅花朵的奇幻植物，不僅外觀嬌豔可供觀賞，更有「使人開心、抗憂鬱」的神奇療效。為了拉近與兒子之間的距離，她以兒子的名字「喬」來命名新植物，還違反公司規定偷偷帶了一盆小魔花回家。

當魔花盛開之後，艾莉絲開始發現事情不對勁，這個理應帶給大家快樂的美麗花朵，竟然暗藏難以收拾的危險因子......

▲▼小魔花。（圖／yahoo）

▲為了參加世界花博研發新品種。

▲▼小魔花。（圖／yahoo）

▲電影視覺美輪美奐又詭異。

▲▼小魔花。（圖／yahoo）

▲不小心聞到花粉的兒子，性格大變。

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