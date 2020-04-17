瘋電影／真實　千古難解親子矛盾

文／賴賴

瘋言瘋語：

有感覺到頂級大牌演員果然不容易將導演的底蘊傳達深刻，不過這部電影不知道為什麼，有阿莫多瓦的文藝氣質，卻少了是枝裕和深刻後蘊的悸動，電影流暢好看，所有的卡司詮釋戲精神壇級別的演員，凱薩琳丹妮芙63年戲齡，曾入圍奧斯卡影后及英國電影學院影后，茱麗葉畢諾許奧斯卡金像獎影后，伊森霍克飾演員也是導演，入圍四次奧斯卡，是枝裕和導演如何操作這龐大的國際軍團，果然不容易呀！

這部電影題材相當新穎，而且正也非常適合是枝裕和導演的個人風格，從家庭出發的情感，親情寬恕與諒解的掙扎，母親與女兒的人物塑造非常立體，長期以來女兒對於母親的厭惡與疏遠，儘管包裝些微著入世的禮節，卻也經不起一絲挑釁，尤其是子女都成家立業有獨立能力時，父母的腳色顯得薄弱而無影響力，即便有孫女穿梭，也難以化解母女長年心結，電影很正常的拋出這個議題，卻也沒打算在電影中戲劇化的將矛盾融化，家人關係不就是這樣，問題永遠會不斷出現，當你想要那些糾結消失時，他自然消失，沒有人能夠為別人做決定或下定論。

難度最高的劇中劇的操作，是枝裕和不但沒讓劇中劇成為絆腳石，反而幫助主題劇本加強腳色厚度，這部分超厲害。

片 名：真實

英文名稱：The Truth

類 型：劇情

上映日期：2020-04-10

片 長：01時46分

導 演：是枝裕和(Hirokazu Koreeda)

演 員：凱薩琳丹妮芙(Catherine Deneuve) 、 茱麗葉畢諾許(Juliette Binoche) 、 伊森霍克(Ethan Hawke)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

法比安（凱薩琳丹妮芙 飾）是一位法國電影明星，周旋在愛戴她、欣賞她的男人之間包括她的新合作夥伴、前夫、經紀人……要出版回憶錄之際女兒露米（茱麗葉畢諾許 飾）帶著老公與年幼的女兒從紐約回到巴黎而母女重聚的溫馨很快就變成一觸即發的爭吵：真相將會大白、家庭清算以及愛與憎恨的告白即將展開……

是枝裕和首度離開日本的海外拍攝作品，與法國銀幕傳奇凱薩琳丹妮芙及茱麗葉畢諾許共同創造出一場充滿張力及情緒豐沛的家庭衝突故事。

▲為了成功不擇手段的明星媽媽，和女兒有巨大矛盾。

▲帶二線演員老公回來下馬威，展現自己的成功。





▲母女的嫌隙，他人無法介入干涉。

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