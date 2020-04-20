瘋電影／就愛斷捨離　極簡風的生活模式不適用於情感上

文／賴賴

瘋言瘋語：

Netflix上線的二線電影，當初試片沒去看，怕事悲劇要哭得亂七八糟，原來不是，是描述如何斷捨離你的累積物，這個題材真是太棒了，尤其是女主到瑞典學習後，回來的極簡風格，設計中這種北歐風格特別有魅力，這種要丟掉生命中或是生活中曾經珍惜的回憶，或是珍藏的寶貝，在幾十年後要不要繼續留著還是丟掉，東西一大堆似乎沒在用，但是又捨不得丟，從丟東西拉出甩掉前男友的故事，這部電影真心太有深意了。

泰國編劇這幾年來也越來越厲害，由這位女主角擔綱的電影都不錯看，劇本言之有物，不論是喜劇或是類型，尤其是男主角桑尼蘇莞門坦諾，這位泰法混血的演戲天才，一出道就拿影帝，幾部電影下來也是部部驚喜，演什麼像什麼，這片最強的部份應該是編劇，能夠在一個空間裡完成如此驚喜的創作，題材新穎且劇情流暢無冷場，真心推薦，不錯看的好片。



片 名：就愛斷捨離

英文片名：Happy Old Year

類 型：愛情、劇情

上映日期：2020-02-14

片 長：01時54分

導 演：納瓦波坦榮瓜塔納利利(Nawapol Thamrongrattanarit)

演 員：茱蒂蒙瓊查容蘇因(Chutimon Chuengcharoensukying) 、 桑尼蘇莞門坦諾(Sunny Suwanmethanon)

國 家：泰國

語 言：泰語

發行公司：CatchPlay



劇情大綱



設計師小琴（茱蒂蒙瓊查容蘇因 飾）想把家改造成極簡風，把不再讓她怦然心動的東西通通丟棄。整理過程中她找到很多紀念品，塵封的回憶因此重起漣漪。其中前男友（桑尼蘇莞門坦諾 飾）送的相機勾起了她的複雜情緒。抱著不告而別的愧疚多年，小琴發現她始終無法釋懷自己的自私，於是她決定鼓起勇氣歸還前男友相機，以及他們的美好回憶…

▲瑞典學成歸國，從事室內設計，響應極簡風，要將屋內舊物全部丟棄，容易嗎？



▲所有的童年回憶學生時期，通通丟掉。

▲當年的男友，自己也是毫不留餘地的丟掉，沒有交代說明就消失。

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