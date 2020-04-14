瘋電影／阿飛正傳　有一種鳥出生飛到死那天才落地

文／賴賴

瘋言瘋語：

回味經典果然在不同的年齡和時代背景有不同的體悟，看著張國榮所飾演的阿飛，強烈思念感，阿飛如果還在現在，看著現在的香港，是否感同身受，電影無庸置疑絕對是百年佳作，而阿飛如果不是由張國榮詮釋，想像不出第二個能比他更襯職的演員，他有著上天賜予最優越的外在條件，貴族精緻的五官和身材，沒有一個女人不愛他的說服力，對尋找親生母親的執拗，更顯露出成長中所缺乏的母愛，以及單親教育環境貧瘠，老天爺給他完美的外在，卻給他千瘡百孔的內心。

愛情是人類能夠繼續繁衍的最大動力，為愛拼命的女人奮不顧身，沒有尊嚴，她們為什麼只要沾上阿飛，就無法回頭，是欲望的滿足，還是對缺乏母愛的阿飛，激發出母性光輝，阿飛不會結婚，因為他根本就沒有長大，衝動的叛逆青年，總顯露出沒有明天不想活的暴力傾向。

阿飛就像現在的香港，他追尋的生母並不要他也不愛他，只想每個月給他５０元美金打發他，他只能在現實的環境中，沒命的抗議反擊爭取希望，但是最後現實會不會給他一槍呢？



片 名：阿飛正傳.

英文名稱：Days Of Being Wild

類 型：劇情

上映日期：2018-09-28

片 長：01時34分

導 演：王家衛(Wong Kar-Wai)

演 員：張國榮(Leslie Cheung) 、 張曼玉(Maggie Chang) 、 劉德華(Andy Lau) 、 劉嘉玲(Carina Lau) 、 張學友(Jacky Cheung) 、 梁朝偉(Tony Leung)

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：華映



劇情大綱

《阿飛正傳》故事以1960年代初期為背景，旭仔（阿飛）（張國榮 飾）從未見過生母，自小由養母養大，因此長大後他對生命中遇到的每一個女人都冷酷無情。放蕩不羈的他先後與售票員蘇麗珍（張曼玉 飾）和舞女咪咪（劉嘉玲 飾）交往，又相繼拋棄了她們。旭仔決要找到生母，隻身前往菲律賓，但結果卻讓他再次受到傷害，他隔斷了一切熟悉的社會關係，選擇心靈的自由，拋棄了現實生活，選擇了理想的飛翔，卻成了一個無法落地的鳥，只能在飛翔中飛向死亡。



【得獎紀錄】



★第28屆香金馬獎，最佳導演等6項大獎

★第10屆香港金像獎，最佳影片等5項大獎

★金馬獎執行委員會主辦「影史百大華語電影」獲選為第4位

★香港金像獎協會主辦「最佳百部華語電影」獲選為第3位

★香港電影評論協會主辦「十大香港電影」獲選為第1位

▲看著我的手錶。就一分鐘。1960年4月16號下午三點之前的一分鐘，妳和我在一起 。從現在開始，我們就是一分鐘的朋友，這是事實，妳改變不了，因為已經過去了！

▲我聽別人說這世界上有一種鳥是沒有腳的，它只能夠一直的飛呀飛呀，飛累了就在風裡面睡覺，這種鳥一輩子只能下地一次，那一次就是它死的時候。

▲天開始亮了，今天的天氣看上去不錯，不知道今天的日落會是怎麼樣的呢？

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