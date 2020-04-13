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瘋電影／依然相信　基督教音樂家傑里米坎普的愛情故事

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文／賴賴

▲▼ 依然相信。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

在病毒肆虐的這個時期，許多人的生命突然消逝，甚至無法道別，這一部Jeremy Camp所經歷的故事，真實的像韓劇，人生最誠摯的初戀，濃度最高的愛情，卻面臨這一切痛苦的過程，最愛的人竟是罹患癌症的患者，健康的人用盡所有的力氣，集合眾人祈福的力量，換來短暫的幸福，終究還是消逝了，所以我們還要相信嗎？電影名稱給了答案。

電影講述的信仰，事實上美國人對於耶穌上帝的虔誠，在許多影集可以看到，上帝不在了，上帝早就因人間過度糜爛墮落而離開了，有這種說法，但也有上帝不可能離開他的子民，只不過人間的苦正是身為人必須經歷的，不論哪種說法，正信絕對可以對人類幫助，像現在這個時刻，被病毒侵略而獨自在醫院奮鬥的患者們，每個醫護就像是他們的天使，但若沒有信仰相伴，病苦時的人類靈魂無所依靠，太可憐了，信仰絕對可以給病人精神上的支持，至少不那麼孤單，所以男主角依然相信，而我們也要相信，雨過終會天晴。

電影流暢，不會哭天搶地的悲痛，就是Jeremy Camp的初戀故事，很感人。也因為一次的失去，你會更加珍惜，惜福是最重要的訊息。

片　　名：依然相信
英文片名：I Still Believe
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2020-03-20
片　　長：01時56分
導　　演：安德魯爾文(Andrew Erwin) 、 強爾文(Jon Erwin)
演　　員：KJ 阿帕(K.J. Apa) 、 布麗特妮羅伯森(Britt Robertson) 、 蓋瑞辛尼茲(Gary Sinise) 、 仙妮亞唐恩(Shania Twain)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

改編自歌手傑洛米坎普（Jeremy Camp）真實人生，兒時因為在學校廚房被挖角唱歌天賦，就此展開了音樂旅程，至今出過11張專輯，其中四張經由美國唱片協會認證為金唱片，得過五座金鴿獎，以及四座ASCAP年度最佳作詞人獎。就在人生順遂之際，未婚妻卻罹患絕症，隨著時間倒數，兩人該如何一同面對困難，迎接所剩不多的人生？

▲▼ 依然相信。（圖／yahoo）

▲一見鍾情追求成功。

▲▼ 依然相信。（圖／yahoo）

▲父親是音樂啟蒙也是生命中最大靠山。

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