會移動的遊樂園！nendo設計給孩子們的AI自駕游具

nendo為孩子們帶來革命新設計！業務橫跨社交遊戲平台、遊戲研發以及電子商務等領域的日本網路公司DeNA，找來了nendo設計給孩子們的游具coen car，不僅拆解重組溜滑梯、蹺蹺板、彈跳床、單槓等傳統遊樂設施，打破游具就當是固定式器材的想像，更加入自動駕駛的人工智慧技術，打造新型遊樂園。





coen car系列總共有六種造型，每一項都是nendo從遊樂設施給與孩子們的遊戲體驗中，拆解出基本動作元素後重新組合的設計──站上去即能上下升降的 01.agaru、能攀爬並旋轉的02.mawaru、能隨著中軸搖擺的03.yureru、能攀爬後滑下的04.suberu、能在上頭彈跳的05.haneru，以及讓人坐下休息的 06.yasumu。

這六種游具不僅能獨立存在，它們也能相互結合，並延展出更多樣化的遊戲。例如兩個01.agaru即能如蹺蹺板那樣玩耍，01.agaru與04.suberu在一塊即能擁有免攀爬的滑梯等，孩子們的想像即能藉由這種如積木般的組合方式，開展落實為實際活動。

圖文來源／nendo

（完整文章請看瘋設計）

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