宅在家安心呼吸！東元空調獲科技論壇「核心技術獎」

▲東元空調以獨家專利UV-C清淨模組清潔過濾屋內空氣，讓人宅在家能安心呼吸。（示意圖／pexels）

消費中心／綜合報導

疫情改變了日常生活習慣，愈來愈多人愛上宅在家好好休息，因此維持家中空氣好品質顯得相當重要！以耐用、高CP值累積好口碑，陪伴無數台灣人長大的東元電機，近期以「TECO HS變頻空調」在科技論壇Mobile01的2019年度家電風雲大賞－冷暖空調類「最佳核心技術獎」獲得肯定，不僅以獨家專利UV-C清淨模組提供高效空氣清淨過濾功能，更集冷暖變頻、除濕等強大功能於一身，外型還可客製化，成為家中最實用又美麗的裝置。

▲一機抵多機結合智慧調節系統讓空間最大化，生活更舒適。

隨著空氣汙染、PM2.5等外在環境持續惡化，加上傳染病肆虐全球，愈來愈多人開始重視呼吸健康。然而現代人多半居住在小坪數空間，各種單一功能電器冷氣、暖氣、空氣清淨機、除濕機…遍佈家中排排站，不僅影響生活動線，若家有嬰幼兒、毛小孩，也容易釀成危險，不如趁著這波防疫準備工作，重新思考家用需求，選擇一台兼顧清潔、過濾、抑菌等功能的冷暖空調，不僅大幅提升坪效，還能給全家人最優質的照顧。

因此東元家電早一步瞄準市場趨勢，將可過濾空氣微粒達0.01微米顆粒的獨家清淨技術結合獨家專利UV-C清淨模組打造TECO Pure，一吹瞬間輕鬆覆蓋全室空間，在家安心享受超潔淨的冷暖空調。

▲TECO HS變頻冷暖空調近期獲社群平台「最佳核心技術獎」肯定。（圖／翻攝自網站）

▲東元家電採用專利UV-C清淨模組保障消費者呼吸權。

業者表示，TECO HS變頻冷暖空調可額外選配東元獨家專利UV-C清淨模組，以UV-C紫外線抑菌，強力降低室內空氣中的生物性汙染物（如黴菌、霉、真菌、細菌、病毒、塵蟎…），使其喪失生長力並轉為無害，只要細菌病毒通過光源時即「秒處理」，因此清淨能效更勝HEPA，且內建高規格日本PM2.5偵測器，透過每秒快速智慧偵測主動淨化，同步搭載東元HEPA H13等級醫療級濾網先阻絕空氣中PM2.5細懸浮微粒，再輔以三合一健康濾網，透過光觸媒、奈米銀及負離子對抗有害物質並消除異味；採用新一代R32冷媒大幅減碳70%，為愛地球盡一份心力，同時具備關機自動防霉及藍波防鏽，對抗台灣潮濕氣候，延長使用壽命。

TECO冷暖變頻空調承襲世界前五強、不良率小於1%的東元最強口碑馬達技術，以東元電控機板搭配變頻壓縮機以雙缸引擎之雙轉子馬達、雙活塞設計，超高效率運轉，可精算需求最適輸出，完美掌控室溫，讓控制過程更穩定就能減少耗損，提升能效；然而高效能卻超靜音，冷房運轉最低僅19分貝，守護心愛的家人的睡眠品質，並具備雲端空調功能，透過手機APP即可以一指遙控監測家中用電或預約開機等實用功能。

▲室內機客製化吸睛外觀，滿足家居美學喜好。

因應消費者使用需求差異，東元特別推出個人化客製服務，內外機都可按照需求挑選功能。室外機可針加強防鏽、除濕或雲端套組進行規劃設定。室內機則推出多色選擇，像是崇尚精品奢華質感可選擇NAPPA皮革款，100%純手工打造小香風菱格紋為居家質感升級；或以包膜製作的德國消光黑突顯霸氣風格，也可搭配家中風格挑選義大利紅、典雅藍、香檳金等特殊色噴漆，滿足家居美學喜好。

▲好禮7選1活動為消費者生活加分。

近期也推出「買東元送好禮」活動，買東元家用空調2.8kW以上 即享好禮七選一，2020/02/01-2020/04/30購買東元家用空調2.8K.W以上（標示CSPF新能效機種），即隨貨出庫贈送好禮七選一，以誠意十足的豐富禮品為消費者生活加分。

詳情請見：https://www.facebook.com/tecohome/videos/484402152509103