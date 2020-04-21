　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

宅在家安心呼吸！東元空調獲科技論壇「核心技術獎」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼居家,宅在家。（圖／pexels）

▲東元空調以獨家專利UV-C清淨模組清潔過濾屋內空氣，讓人宅在家能安心呼吸。（示意圖／pexels）

消費中心／綜合報導

疫情改變了日常生活習慣，愈來愈多人愛上宅在家好好休息，因此維持家中空氣好品質顯得相當重要！以耐用、高CP值累積好口碑，陪伴無數台灣人長大的東元電機，近期以「TECO HS變頻空調」在科技論壇Mobile01的2019年度家電風雲大賞－冷暖空調類「最佳核心技術獎」獲得肯定，不僅以獨家專利UV-C清淨模組提供高效空氣清淨過濾功能，更集冷暖變頻、除濕等強大功能於一身，外型還可客製化，成為家中最實用又美麗的裝置。

▲▼居家,宅在家。（圖／pexels）

▲一機抵多機結合智慧調節系統讓空間最大化，生活更舒適。

隨著空氣汙染、PM2.5等外在環境持續惡化，加上傳染病肆虐全球，愈來愈多人開始重視呼吸健康。然而現代人多半居住在小坪數空間，各種單一功能電器冷氣、暖氣、空氣清淨機、除濕機…遍佈家中排排站，不僅影響生活動線，若家有嬰幼兒、毛小孩，也容易釀成危險，不如趁著這波防疫準備工作，重新思考家用需求，選擇一台兼顧清潔、過濾、抑菌等功能的冷暖空調，不僅大幅提升坪效，還能給全家人最優質的照顧。

因此東元家電早一步瞄準市場趨勢，將可過濾空氣微粒達0.01微米顆粒的獨家清淨技術結合獨家專利UV-C清淨模組打造TECO Pure，一吹瞬間輕鬆覆蓋全室空間，在家安心享受超潔淨的冷暖空調。

▲▼口碑老牌獲頒2019冷暖空調技術獎。（圖／翻攝自網站）

▲TECO HS變頻冷暖空調近期獲社群平台「最佳核心技術獎」肯定。（圖／翻攝自網站）

東元。（圖／品牌提供）

▲東元家電採用專利UV-C清淨模組保障消費者呼吸權。

業者表示，TECO HS變頻冷暖空調可額外選配東元獨家專利UV-C清淨模組，以UV-C紫外線抑菌，強力降低室內空氣中的生物性汙染物（如黴菌、霉、真菌、細菌、病毒、塵蟎…），使其喪失生長力並轉為無害，只要細菌病毒通過光源時即「秒處理」，因此清淨能效更勝HEPA，且內建高規格日本PM2.5偵測器，透過每秒快速智慧偵測主動淨化，同步搭載東元HEPA H13等級醫療級濾網先阻絕空氣中PM2.5細懸浮微粒，再輔以三合一健康濾網，透過光觸媒、奈米銀及負離子對抗有害物質並消除異味；採用新一代R32冷媒大幅減碳70%，為愛地球盡一份心力，同時具備關機自動防霉及藍波防鏽，對抗台灣潮濕氣候，延長使用壽命。

TECO冷暖變頻空調承襲世界前五強、不良率小於1%的東元最強口碑馬達技術，以東元電控機板搭配變頻壓縮機以雙缸引擎之雙轉子馬達、雙活塞設計，超高效率運轉，可精算需求最適輸出，完美掌控室溫，讓控制過程更穩定就能減少耗損，提升能效；然而高效能卻超靜音，冷房運轉最低僅19分貝，守護心愛的家人的睡眠品質，並具備雲端空調功能，透過手機APP即可以一指遙控監測家中用電或預約開機等實用功能。

▲▼口碑老牌獲頒2019冷暖空調技術獎。（圖／翻攝自網站）

▲室內機客製化吸睛外觀，滿足家居美學喜好。

因應消費者使用需求差異，東元特別推出個人化客製服務，內外機都可按照需求挑選功能。室外機可針加強防鏽、除濕或雲端套組進行規劃設定。室內機則推出多色選擇，像是崇尚精品奢華質感可選擇NAPPA皮革款，100%純手工打造小香風菱格紋為居家質感升級；或以包膜製作的德國消光黑突顯霸氣風格，也可搭配家中風格挑選義大利紅、典雅藍、香檳金等特殊色噴漆，滿足家居美學喜好。

▲▼口碑老牌獲頒2019冷暖空調技術獎。（圖／翻攝自網站）

▲好禮7選1活動為消費者生活加分。

近期也推出「買東元送好禮」活動，買東元家用空調2.8kW以上 即享好禮七選一，2020/02/01-2020/04/30購買東元家用空調2.8K.W以上（標示CSPF新能效機種），即隨貨出庫贈送好禮七選一，以誠意十足的豐富禮品為消費者生活加分。

詳情請見：https://www.facebook.com/tecohome/videos/484402152509103

ET快訊
磐石艦染疫！「懲處名單」國防部1900開記者會公布
Keanna控「謝和弦、莉婭誣告」　新北檢起訴結果出爐
收警示簡訊！她打1922爆罵1小時　怒留電話：我去過哪，明給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

邱純枝喊「2020是東元數位元年」　個人化空調要導入「雲端維修App」

影／送餐更快、精準穿越、自動避障　東元新一代「服務型機器人」前進澳洲

宅在家安心呼吸！東元空調獲科技論壇「核心技術獎」

醫護iPhone SE購機再折2千！台灣大力挺防疫英雄

iPhone狂降1.1萬！中華電搶SE上市前出清舊機款

「Facebook Gaming」提前上線！　叫陣YouTube、 Twitch搶食抗疫宅經濟

台3月手機市場急凍　iPhone 11 Pro跌出銷售排行十名外

Twitter for Mac更新　帶來用戶期待已久的時間軸串流

iPad Pro巧控鍵盤首支宣傳片出爐！　官網預購9,490元起

iPad Pro 2020通過NCC電檢！有機會與MacBook Air一起上市

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

宅在家安心呼吸！東元空調獲科技論壇「核心技術獎」

醫護iPhone SE購機再折2千！台灣大力挺防疫英雄

iPhone狂降1.1萬！中華電搶SE上市前出清舊機款

「Facebook Gaming」提前上線！　叫陣YouTube、 Twitch搶食抗疫宅經濟

台3月手機市場急凍　iPhone 11 Pro跌出銷售排行十名外

Twitter for Mac更新　帶來用戶期待已久的時間軸串流

iPad Pro巧控鍵盤首支宣傳片出爐！　官網預購9,490元起

iPad Pro 2020通過NCC電檢！有機會與MacBook Air一起上市

微軟Surface Book 3和Surface Go 2即將上市　規格售價提前曝光！

iPhone 12瀏海變窄短　推特爆料達人曬出新機設計圖

600萬遊客風險太高　德國慕尼黑啤酒節今年停辦！

唐從聖遭指「爆料元兇」告周刊2年換回清白！　陷低潮：人生被搞得烏煙瘴氣

中職／海軍染疫影響富邦5球員　自主管理14天不出賽

元大S＆P原油正2溢價逾270%　金管會示警：符合2條件仍有下市風險

印尼總統禁齋戒月返鄉　2.2億穆斯林受影響...24日開始生效

新竹男義氣相挺扛殺人罪！「慘遭背叛」安家費落空還賠千萬…當庭抖出真兇

LIVE／敦睦艦隊染疫延燒　國防部2030記者會說清楚

史上頭一遭原油期報價負值　元大原油正2爆量溢價再創高、達379%

立院專案報告前夕…傳嚴德發密會柯建銘　呂玉玲質疑串供

偶像劇美味關係曾取景　深坑歐風葡萄莊園開價2.8億元求售

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

3C家電熱門新聞

中華電iPhone狂降1.1萬

方形機身回歸！新iPhone外型曝光　瀏海、邊框大幅收窄

推特爆料達人曬出iPhone 12設計圖

Nokia 9.3 PureView被認為可能打敗iPhone 12！　靠全螢幕設計和超薄邊框

平價版AirPods要來了？爆料達人：蘋果下個月再出2款新品

iPad Pro 2020通過NCC電檢

iPhone SE五大電信資費看這篇

微軟Surface Book 3和Surface Go 2即將上市　規格售價提前曝光！

Galaxy Note 20電量上看5000mAh！　三星：沒有推延發佈計劃

醫護iPhone SE購機再折2千

iPad Pro巧控鍵盤首支宣傳片出爐！　官網預購9,490元起

「Facebook Gaming」提前上線！　搶攻抗疫宅經濟

台灣3月手機市場急凍

程式碼洩密！iPhone SE還會有「Plus」版本

更多熱門

相關新聞

想買煤油暖爐抗寒流！　網：不如裝冷暖空調

想買煤油暖爐抗寒流！　網：不如裝冷暖空調

這幾天寒流發威，西半部與花東縱谷局部地區有機會降到6度以下，大家出門都包得緊緊緊，就連待在室內也要做好保暖措施，市面上有添加媒油就能運作的「媒油暖爐」，雖然不用消耗電力，但也有網友對它的安全性存有疑慮。

風電商機！東元電機統包CIP彰芳、西島風場建置

風電商機！東元電機統包CIP彰芳、西島風場建置

東元獲永續獎　盼帶動產業發展

東元獲永續獎　盼帶動產業發展

東元中壢廠獲頒智慧機械金質獎

東元中壢廠獲頒智慧機械金質獎

金士傑唯一獲頒「東元獎」人文類獎

金士傑唯一獲頒「東元獎」人文類獎

關鍵字：

東元電機TECO冷暖空調

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

即／黃偉哲：若大規模社區感染　就應採取封城措施

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面