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影／送餐更快、精準穿越、自動避障　東元新一代「服務型機器人」前進澳洲

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記者姚惠茹／台北報導

東元（1504）今天（26日）在2019智慧城市展，展示新一代「服務型機器人」，不僅相較前一代更加高瘦、敏捷，而且還擁有即時空間定位、精準穿越能力、動態避障功能，首波將會在4月投放到5家摩斯漢堡門市，東元集團會長黃茂雄甚至說下一波會前進澳洲。

2019智慧城市展（SCSE）即日起到3月29日在南港展覽館盛大登場，今年東元集團展示區規劃三大領域，包括「智慧零售」、「智慧交通」、「智慧社區」，充分展現東元近來研發生產的智能化解決方案及物聯網系統服務，像是服務型機器人、智能置物櫃、智慧社區能源及機電系統管理。

▲東元集團會長黃茂雄,東元電機董事長邱純枝,安心食品董事長林建元,摩斯服務型機器人。（圖／記者姚惠茹攝）

▲東元電機董事長邱純枝。（圖／記者姚惠茹攝）

東元電機董事長邱純枝表示，東元今年前瞻事業特別看重智能化業務，像是這次現場展示的智慧社區、智能社區微電網系統、智慧置物櫃、服務型機器人，還有智慧工廠解決方案、數位服務都是發展重點，並將鎖定台灣及海外市場，會長黃茂雄甚至說，服務型機器人下一波就要前進澳洲。

談到新一代「服務型機器人」，東元機器人開發經理林家仁表示，二代機器人完全由東元自動化事業部與綜合研究所共同研發生產，相較第一代更加高瘦、敏捷，而且還擁有即時空間定位、精準穿越能力、動態避障功能，並採用東元旗下伺服器馬達、驅動器、減速機。

▲東元集團會長黃茂雄,東元電機董事長邱純枝,安心食品董事長林建元,摩斯服務型機器人。（圖／記者姚惠茹攝）

▲東元二代服務型機器人。（圖／記者姚惠茹攝）

林家仁表示，機器人的本體都是東元設計自製，頭部的位置有LED顯示螢幕，可以依照當地語言顯示資訊，並與客戶進行互動，而且在送餐和移動的時候，也會有提示的訊息，至於手部的位置，則可以放置遞送的餐盤，搭載AI自動感知裝置，到達定位後，餐盤就會自動遞出，讓客人取餐。

同時，林家仁表示，機器人的語音功能主要來自音響系統，約60瓦的輸出功率，適合在開放式的空間放送音量，因此在機器人移動時所播放的音樂，或是到達位置後和客人互動的訊息，都可以清楚地傳播，腳部則是採用東元的「智慧移動平台」，搭載雷射系統、超音波系統、自動行走定位的AI程式。

▲東元集團會長黃茂雄,東元電機董事長邱純枝,安心食品董事長林建元,摩斯服務型機器人。（圖／記者姚惠茹攝）

▲東元二代服務型機器人。（圖／記者姚惠茹攝）

林家仁表示，東元的「智慧移動平台」正是二代機器人擁有即時空間定位、精準穿越能力、動態避障功能的關鍵，尤其是避障功能，就是由雷達裝置偵測前方障礙物，然後自動產生路徑規劃，讓機器人在行走時都可以躲避障礙，目前已經摩斯漢堡民權西路店、南港二店、康華店完成測試，預計4月就會率先投放到5家門市。

最後，東元強調，其實「服務型機器人」除了送餐服務之外，同樣適用在工廠、倉儲、物流業、飯店客房服務、保全業等，提供精準遞送服務，而且可以依據企業形象需求，客製化載台外型，為客戶提供完整的解決方案。

▲東元集團會長黃茂雄,東元電機董事長邱純枝,安心食品董事長林建元,摩斯服務型機器人。（圖／記者姚惠茹攝）

▲東元集團參展2019智慧城市展。（圖／記者姚惠茹攝）

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關鍵字：東元,黃茂雄,邱純枝,服務型機器人,智慧城市展

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