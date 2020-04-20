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安心即時上工計畫人員　台東首波66人陸續報到

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▲ 台東安心即時上工計畫人員，首波66人陸續報到。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東安心即時上工計畫人員，首波66人陸續報到。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

因應新冠肺炎對國內就業市場之影響，台東縣政府為協助受疫情影響之勞工，向中央爭取「安心即時上工」計畫，縣府與中央部會合作，共同協助因疫情關係被縮短工時的「非典型工作者」，台東縣府社會處表示，計163人符合資格，有66人經第1階段完成面試工作，並於20日上工，縣府祝福大家都能工作順利。

今天第1天到縣府社會處上工現年26歲的小欣表示，自己早上本來在早餐店打工、下午去工廠打工、晚上有時候在夜市打工。因為爸爸已經退休、弟弟尚在就讀大學，家裡所有開銷就全壓在她肩上，家庭經濟狀況也非常吃緊。這次因為疫情的關係，早上的早餐店縮減人力，導致小欣她少了這份收入，讓原本就脆弱的家庭經濟狀況開始陷入危機。小欣感謝縣府推出「安心即時上工計畫」，讓自己可以維持上午這份收入，雖然1個月80小時共12,640元不多，但對她來說卻是幫助非常大。

社會處長陳淑蘭表示：「安心即時上工計畫」已於4月13日起開始受理申請，4月13到17日受理登記申請有3百多人，其中符合資格的勞工共有163人，縣府在16及17兩日完成第1階段面試工作，共有66人，並於今日上工，陳淑蘭也勉勵上工的勞工朋友，期許這6個月的工作順利。

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