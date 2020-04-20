孕婦接睫毛狂上廁所又抽菸！要求店員：幫我買飲料…下秒竟摸走4千元金戒指

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區華西街某美甲店19日發生一起孕婦上門消費，卻趁隙偷走女店員黃金戒指的離譜案件！一名林姓孕婦當天下午到該店接睫毛，但消費過程頻頻上洗手間、甚至還到店外抽菸，後來又要店員幫買手搖飲讓店員頻奔波，原來這是為了觀察店內外環境的手段，她趁機偷走店員價值約4千多元的戒指，後被害人發現金戒指不翼而飛，調閱監視器後才知遭孕婦偷走，目前警方已鎖定這名孕婦身分將約談她到案說明。

▲萬華華西街某美甲店遭孕婦消費反偷走店員金戒，店員氣到怒PO臉書討公道。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華華西街某美甲店遭孕婦消費反偷走店員金戒，店員氣到怒PO臉書討公道。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區警方接獲報案後，調閱店內及周邊監視器，發現當日19時許黎女為一名女性客人美甲接睫毛時，該客人以要求協助購買飲料為由支開黎女後，立即下手行竊放在工作台上價值4千餘元之戒指。目前警方已鎖定林姓犯嫌，刻正通知到案說明。

店家忿忿不平表示，通常幫顧客做臉、接睫毛時，都會擔心手上戒指刮傷客人，都會將戒指脫下放在可移動工作台，結果這名孕婦利用支開店員幫買茶飲的過程下手偷竊店員的金戒指，店員非常無奈：「她就是個孕婦想說買飲料不方便，我才會去幫她拿」沒想到反遭孕婦下手竊財。

這名孕婦偷金戒後，甚至還與店家相約要再來做臉，警方研判可能因此要降低業者戒心，目前已查明孕婦身分，將依程序通知她到案說明。警方呼籲，民眾應多加注意自身財物之保管，勿讓宵小有機可乘，警方也會秉持執法鐵腕，迅速將犯嫌查緝到案，保障民眾財產安全。

【其他新聞】

►快訊／松山區12學生談判爆衝突 起因兩女爭風吃醋！14歲少年胸部中刀送醫

►快訊／松山南京東路爆12學生鬥毆1少年遭刺胸 中輟生晚間投案「凶器」竟是它



►台中男花9840元PTT搶買「Switch動森機」 收到一張寄貨收據照悲劇了！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！