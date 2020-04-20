影／吳斯懷關切海軍防疫影片曝光！　網友驚呼：真的是先知

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日公布有3名敦睦艦隊磐石艦成員確診新冠肺炎後，19日再新增21人，累計24人染疫。有網友翻出國民黨立委吳斯懷3月底質詢國防部副部長張冠群的影片，當時他就非常關切海軍的防疫情況。

▲吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

吳斯懷首先指出，羅斯福號被感染，確診數字一直上升，被感染的美軍都撤離到了關島，羅斯福號有能力撤離，戰鬥群有很多能量，「我們的敦睦艦隊，現在出去，到現在非常平安，也到了帛琉，雖然帛琉現在沒有感染，但是我們看到這個照片，我們是不是可以要求我們的敦支在每一個參訪點要戴口罩，保護自己，也保護別人」，雖然帛琉現在還沒確診案例，但不知道有沒有，這是一個小問題。

吳斯懷再指，到了下一個港口如果有了確診案例，要不要有應變計畫？是取消，還是怎麼樣，請國防部回答；第三，如果有確診，又沒有緊急後送撤離的能量，如何處理？回到台灣後怎麼去解決這個問題？請簡短回答。

張冠群僅表示目前一切安全、平安，至於其他事項交由海軍司令部參謀長敖以智中將回答。

敖以智首先指出，敦睦遠航出發前，都已備好所有的防疫措施以及防疫物資；其次，出發前，人員都已經過詳細的檢驗，確定人員健康才出去；第三，帛琉零確診，實際上基於尊重當地防疫的政策，「我們自己因為有疫情，所以說我們開放參觀的時候，我們是沒有開放參觀，但是表演的時候，表演之前，我們都有戴口罩，全程戴口罩」。

中央疫情指揮中心18日公布3名新冠肺炎確診案例，都在磐石軍艦上，該3名確診者在海上已出現症狀，直到下船後自行就醫後才得知確診，事情爆發後，艦隊其餘700多人都集中到各地檢疫所隔離，並進行全員採檢。

海軍副司令梅家樹18日斬釘截鐵指出，官方在船上、船下活動都有戴口罩，但根據我駐帛琉大使館3月在臉書張貼的照片，照片中的人沒戴口罩。駐帛琉大使周民淦臉書的一則影片中，穿著海官衣服者與正妹跳舞過程中都沒戴口罩。

▲海軍到帛琉沒戴口罩，還跟正妹牽手跳舞。（圖／翻攝周民淦周民淦臉書）

直到19日採檢結果出爐，新增21人確診，加上18日公布的3人，共計24人確診，都是在磐石艦上。梅家樹為此在中央疫情指揮中心記者會上鞠躬道歉。

吳斯懷質詢影片曝光後，引發網友在PTT上熱烈討論，有人表示「先知總是寂寞的」、「先知總是孤獨的…我道歉」、「國軍竟然讓這咖成了先知…」、「這件事他真的是先知」、「不因人廢言。感謝他提早提醒，國防部這部分要檢討。」、「雖然討厭他，不過也算先知了」