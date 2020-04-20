虛實錯置的杜卡勒宮：Arnaud Lapierre以鏡照映威尼斯一隅

法國藝術家和設計師Arnaud Lapierre所創作的AZIMUT裝置，讓人們能從稜鏡般視角，重新賞翫威尼斯歷史建築的結構之美。若行過斯拉夫人河岸大道（Riva degli Schiavoni），除了閒適漫步，享受濱水之地襲上面頰的微風，現在必然還會被杜卡勒宮（Palazzo Ducale）前的16道圓鏡子所吸引。這些擱放在石砌道路上的裝置採電池驅動，儼如追日型太陽能板可轉換角度。

義大利杜卡勒宮歷史可追溯到14世紀，是當地著名的哥德式地標，目前在威尼斯已活化成博物館使用。16面圓鏡不只連動式進行旋轉，同時還具備放大作用，映射出的建築石頭紋理以及立面細節清晰彰顯，讓人們觀看趣味異於尋常的遠眺 、 仰望或平視。隨鏡面角度緩緩嬗遞並轉向河岸位置時，甚至還能瞥見竣工於16世紀的本篤會教堂（Benedictine church）——聖喬治‧馬焦雷（San Giorgio Maggiore），此教堂氣勢磅礡的大理石柱馳名遠近，是文藝復興時期建築巨擘安德烈‧帕拉迪奧（ Andrea Palladio）所設計。

圖文來源／Arnaud Lapierre Design Studio

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