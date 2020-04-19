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長腿妹搭客運嚇傻！襯衫男「喘息按摩」緊盯　律師回應了

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房潤琪搭客運沒想到遇到正在按摩下體的變態大叔。（讀者提供）

圖、文／鏡週刊

只要是人，無論男女，都有情欲需求，自古以來，食、性乃人之常情，不過若將自己的性癖好影響到他人，甚至讓他人感到不舒服與噁心，就有觸法的可能。
 
▼【獨家】變態搭客運偷瞄女模還按摩下體　律師：用手機保全證據（讀者提供）
 

今（19日）腿長103公分的女模房潤琪（藝名），向本刊投訴，自己身穿一般的斜肩T-shirt，在中午12點40分左右，搭乘國光客運從台北到竹南，自上車後，就發現有股視線持續盯著自己，由於沒有其他動作，所以一開始也不疑有他。

未料，出發一個小時左右，這位偷瞄自己的怪叔叔，竟開始傳來微微的的喘息聲，甚至還開始「震動」；此時，她才赫然轉頭，看見這位怪叔叔居然用雙手在替自己下體「按摩運氣」，讓她當下十分恐慌與害怕、更加不知所措。

請繼續往下閱讀...
若遇到變態做出變態的舉動，律師蔡政峯建議，要鼓起勇氣盡可能利用手機拍攝下來對方猥褻行為的過程。（翻攝自蔡政峯臉書）

房指出，本來一開始是坐在別的位置，但可能因防疫的需求，司機要求自己坐到4號位置，沒想到會碰到變態，大呼實在有夠倒楣。她還無奈得說「現場也不知道誰能保護我，只好用手機拍下這段可怕的過程。」

對此，有大仁哥之稱的律師蔡政峯則表示，該名男子在客運上的行為涉嫌我國刑法的公然猥褻罪；蔡政峯更進一步提醒民眾，「如果女生在外發生這類事件，記得第一時間通知司機，請司機開到警局或通報警方，才能有效制止這種即時犯罪的發生。」

蔡政峯指出，這種案件很容易因為沒有證據而無法偵辦，所以發生這類案件的時候，先確保自己人生安全無虞後，一定要鼓起勇氣盡可能利用手機拍攝下來對方猥褻行為的過程，用以保全證據，才能將犯嫌繩之以法。

★《鏡週刊》關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


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